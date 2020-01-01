Sonic SVM (SONIC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sonic SVM (SONIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sonic SVM (SONIC) teave Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups. Ametlik veebisait: https://www.sonic.game/ Valge raamat: https://github.com/mirrorworld-universe/reports/blob/master/Sonic%20SVM%20%E2%80%93%20A%20HyperGrid%20Scaling%20Future%20of%20Solana.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/SonicxvLud67EceaEzCLRnMTBqzYUUYNr93DBkBdDES Ostke SONIC kohe!

Sonic SVM (SONIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sonic SVM (SONIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 470.26M $ 470.26M $ 470.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Kõigi aegade madalaim: $ 0.155250981859847 $ 0.155250981859847 $ 0.155250981859847 Praegune hind: $ 0.19594 $ 0.19594 $ 0.19594 Lisateave Sonic SVM (SONIC) hinna kohta

Sonic SVM (SONIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sonic SVM (SONIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SONIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SONIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SONIC tokeni tokenoomikat, avastage SONIC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SONIC Kas olete huvitatud Sonic SVM (SONIC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SONIC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SONIC MEXC-ist osta!

Sonic SVM (SONIC) hinna ajalugu SONIC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SONIC hinna ajalugu kohe!

SONIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SONIC võiks suunduda? Meie SONIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SONIC tokeni hinna ennustust kohe!

