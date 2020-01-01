SNPIT (SNPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SNPIT (SNPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SNPIT (SNPT) teave SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards. Ametlik veebisait: https://lp.snpit.xyz/ Valge raamat: https://wp.snpit.xyz/ , https://bobg.gitbook.io/snpt-en Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x22737f5bbb7c5b5ba407b0c1c9a9cdf66cf25d7d Ostke SNPT kohe!

SNPIT (SNPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SNPIT (SNPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.90M $ 17.90M $ 17.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.10749 $ 0.10749 $ 0.10749 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003674454356925423 $ 0.003674454356925423 $ 0.003674454356925423 Praegune hind: $ 0.0179 $ 0.0179 $ 0.0179 Lisateave SNPIT (SNPT) hinna kohta

SNPIT (SNPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SNPIT (SNPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNPT tokeni tokenoomikat, avastage SNPT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SNPT Kas olete huvitatud SNPIT (SNPT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SNPT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SNPT MEXC-ist osta!

SNPIT (SNPT) hinna ajalugu SNPT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SNPT hinna ajalugu kohe!

SNPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNPT võiks suunduda? Meie SNPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNPT tokeni hinna ennustust kohe!

