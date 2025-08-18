Rohkem infot SNPT

SNPIT logo

SNPIT hind(SNPT)

1 SNPT/USD reaalajas hind:

SNPIT (SNPT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:06:00 (UTC+8)

SNPIT (SNPT) hinna teave (USD)

SNPIT (SNPT) reaalajas hind on $ 0.0171. Viimase 24 tunni jooksul SNPT kaubeldud madalaim $ 0.01701 ja kõrgeim $ 0.01932 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01892760945295297 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003674454356925423.

Lüliajalise tootluse osas on SNPT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.52% 24 tunni vältel +87.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SNPIT (SNPT) – turuteave

SNPIT praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 83.86K 24 tunnise kauplemismahuga. SNPT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.10M.

SNPIT (SNPT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SNPIT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000894-0.52%
30 päeva$ +0.01299+316.05%
60 päeva$ +0.01224+251.85%
90 päeva$ +0.012+235.29%
SNPIT Hinnamuutus täna

Täna registreeris SNPT muutuse $ -0.0000894 (-0.52%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SNPIT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01299 (+316.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SNPIT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNPT $ +0.01224 (+251.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SNPIT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.012 (+235.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SNPIT (SNPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SNPIT hinnaajaloo lehte.

Mis on SNPIT (SNPT)

SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards.

SNPIT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SNPIT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SNPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SNPIT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SNPIT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SNPIT hinna ennustus (USD)

Kui palju on SNPIT (SNPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SNPIT (SNPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SNPIT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SNPIT hinna ennustust kohe!

SNPIT (SNPT) tokenoomika

SNPIT (SNPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SNPIT (SNPT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SNPIT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SNPIT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SNPT kohalike valuutade suhtes

SNPIT ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SNPIT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SNPIT ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SNPIT kohta

Kui palju on SNPIT (SNPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNPT hind USD on 0.0171 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNPT/USD hind?
Praegune hind SNPT/USD on $ 0.0171. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SNPIT turukapitalisatsioon?
SNPT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNPT ringlev varu?
SNPT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNPT (ATH) hind?
SNPT saavutab ATH hinna summas 0.01892760945295297 USD.
Mis oli kõigi aegade SNPT madalaim (ATL) hind?
SNPT nägi ATL hinda summas 0.003674454356925423 USD.
Milline on SNPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNPT kauplemismaht on $ 83.86K USD.
Kas SNPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNPT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:06:00 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

