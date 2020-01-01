Skate (SKATE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Skate (SKATE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Skate (SKATE) teave Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments. Ametlik veebisait: https://skatechain.org Valge raamat: https://www.skatechain.org/amm-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9v6BKHg8WWKBPTGqLFQz87RxyaHHDygx8SnZEbBFmns2 Ostke SKATE kohe!

Skate (SKATE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Skate (SKATE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.35M $ 9.35M $ 9.35M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 213.27M $ 213.27M $ 213.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.82M $ 43.82M $ 43.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2744 $ 0.2744 $ 0.2744 Kõigi aegade madalaim: $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 Praegune hind: $ 0.04382 $ 0.04382 $ 0.04382 Lisateave Skate (SKATE) hinna kohta

Skate (SKATE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Skate (SKATE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKATE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKATE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKATE tokeni tokenoomikat, avastage SKATE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SKATE Kas olete huvitatud Skate (SKATE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SKATE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SKATE MEXC-ist osta!

Skate (SKATE) hinna ajalugu SKATE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SKATE hinna ajalugu kohe!

SKATE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKATE võiks suunduda? Meie SKATE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SKATE tokeni hinna ennustust kohe!

