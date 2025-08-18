Skate (SKATE) reaalajas hind on $ 0.04512. Viimase 24 tunni jooksul SKATE kaubeldud madalaim $ 0.04268 ja kõrgeim $ 0.0454 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKATEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15302029519787702 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.032356110373889.
Lüliajalise tootluse osas on SKATE muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, +0.13% 24 tunni vältel -3.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Skate (SKATE) – turuteave
No.1187
$ 9.62M
$ 103.63K
$ 45.12M
213.27M
1,000,000,000
999,999,978.4079046
21.32%
BSC
Skate praegune turukapitalisatsioon on $ 9.62M$ 103.63K 24 tunnise kauplemismahuga. SKATE ringlev varu on 213.27M, mille koguvaru on 999999978.4079046. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.12M.
Skate (SKATE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Skate tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000586
+0.13%
30 päeva
$ +0.0074
+19.61%
60 päeva
$ +0.00338
+8.09%
90 päeva
$ +0.03512
+351.20%
Skate Hinnamuutus täna
Täna registreeris SKATE muutuse $ +0.0000586 (+0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Skate 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0074 (+19.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Skate 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SKATE $ +0.00338 (+8.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Skate 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03512 (+351.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Skate (SKATE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.
Skate hinna ennustus (USD)
