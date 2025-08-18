Rohkem infot SKATE

Skate hind(SKATE)

1 SKATE/USD reaalajas hind:

Skate (SKATE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:24:59 (UTC+8)

Skate (SKATE) hinna teave (USD)

Skate (SKATE) reaalajas hind on $ 0.04512. Viimase 24 tunni jooksul SKATE kaubeldud madalaim $ 0.04268 ja kõrgeim $ 0.0454 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKATEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15302029519787702 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.032356110373889.

Lüliajalise tootluse osas on SKATE muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, +0.13% 24 tunni vältel -3.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Skate (SKATE) – turuteave

Skate praegune turukapitalisatsioon on $ 9.62M $ 103.63K 24 tunnise kauplemismahuga. SKATE ringlev varu on 213.27M, mille koguvaru on 999999978.4079046. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.12M.

Skate (SKATE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Skate tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000586+0.13%
30 päeva$ +0.0074+19.61%
60 päeva$ +0.00338+8.09%
90 päeva$ +0.03512+351.20%
Skate Hinnamuutus täna

Täna registreeris SKATE muutuse $ +0.0000586 (+0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Skate 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0074 (+19.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Skate 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SKATE $ +0.00338 (+8.09%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Skate 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03512 (+351.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Skate (SKATE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Skate hinnaajaloo lehte.

Mis on Skate (SKATE)

Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments.

Skate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Skate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SKATE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Skate kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Skate ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Skate hinna ennustus (USD)

Kui palju on Skate (SKATE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Skate (SKATE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Skate nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Skate hinna ennustust kohe!

Skate (SKATE) tokenoomika

Skate (SKATE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKATE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Skate (SKATE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Skate osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Skate osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Skate ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Skate võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Skate ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Skate kohta

Kui palju on Skate (SKATE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SKATE hind USD on 0.04512 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SKATE/USD hind?
Praegune hind SKATE/USD on $ 0.04512. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Skate turukapitalisatsioon?
SKATE turukapitalisatsioon on $ 9.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SKATE ringlev varu?
SKATE ringlev varu on 213.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKATE (ATH) hind?
SKATE saavutab ATH hinna summas 0.15302029519787702 USD.
Mis oli kõigi aegade SKATE madalaim (ATL) hind?
SKATE nägi ATL hinda summas 0.032356110373889 USD.
Milline on SKATE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SKATE kauplemismaht on $ 103.63K USD.
Kas SKATE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SKATE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKATE hinna ennustust.
Skate (SKATE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

