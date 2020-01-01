SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SongbirdFinanceToken (SFIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SongbirdFinanceToken (SFIN) teave Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI. Ametlik veebisait: https://enosys.global Valge raamat: https://flrfinance.notion.site/Whitepaper-bd6e75b6d6c6496abed3ad47451d5bdc Plokiahela Explorer: https://songbird-explorer.flare.network/token/0x0D94e59332732D18CF3a3D457A8886A2AE29eA1B/token-transfers Ostke SFIN kohe!

SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SongbirdFinanceToken (SFIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 11.00K $ 11.00K $ 11.00K Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 90,732.01 $ 90,732.01 $ 90,732.01 Kõigi aegade madalaim: $ 99.75607582034051 $ 99.75607582034051 $ 99.75607582034051 Praegune hind: $ 225.9 $ 225.9 $ 225.9 Lisateave SongbirdFinanceToken (SFIN) hinna kohta

SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SFIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SFIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SFIN tokeni tokenoomikat, avastage SFIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SFIN Kas olete huvitatud SongbirdFinanceToken (SFIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SFIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SFIN MEXC-ist osta!

SongbirdFinanceToken (SFIN) hinna ajalugu SFIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SFIN hinna ajalugu kohe!

SFIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SFIN võiks suunduda? Meie SFIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SFIN tokeni hinna ennustust kohe!

