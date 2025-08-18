Rohkem infot SFIN

SFIN Hinnainfo

SFIN Valge raamat

SFIN Ametlik veebisait

SFIN Tokenoomika

SFIN Hinnaprognoos

SFIN Ajalugu

SFIN – ostujuhend

SFIN-usaldusraha valuutakonverter

SFIN Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SongbirdFinanceToken logo

SongbirdFinanceToken hind(SFIN)

1 SFIN/USD reaalajas hind:

$250.36
$250.36$250.36
+2.42%1D
USD
SongbirdFinanceToken (SFIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:04:24 (UTC+8)

SongbirdFinanceToken (SFIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 234.49
$ 234.49$ 234.49
24 h madal
$ 251.53
$ 251.53$ 251.53
24 h kõrge

$ 234.49
$ 234.49$ 234.49

$ 251.53
$ 251.53$ 251.53

$ 994.457762214083
$ 994.457762214083$ 994.457762214083

$ 99.75607582034051
$ 99.75607582034051$ 99.75607582034051

+1.15%

+2.42%

+8.43%

+8.43%

SongbirdFinanceToken (SFIN) reaalajas hind on $ 249.92. Viimase 24 tunni jooksul SFIN kaubeldud madalaim $ 234.49 ja kõrgeim $ 251.53 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 994.457762214083 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 99.75607582034051.

Lüliajalise tootluse osas on SFIN muutunud +1.15% viimase tunni jooksul, +2.42% 24 tunni vältel +8.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SongbirdFinanceToken (SFIN) – turuteave

No.4482

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 28.22K
$ 28.22K$ 28.22K

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

0.00
0.00 0.00

11,000
11,000 11,000

10,999.99997643
10,999.99997643 10,999.99997643

0.00%

SGB

SongbirdFinanceToken praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 28.22K 24 tunnise kauplemismahuga. SFIN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10999.99997643. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.75M.

SongbirdFinanceToken (SFIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SongbirdFinanceToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +5.9156+2.42%
30 päeva$ -53-17.50%
60 päeva$ -52.67-17.41%
90 päeva$ -154.24-38.17%
SongbirdFinanceToken Hinnamuutus täna

Täna registreeris SFIN muutuse $ +5.9156 (+2.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SongbirdFinanceToken 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -53 (-17.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SongbirdFinanceToken 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SFIN $ -52.67 (-17.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SongbirdFinanceToken 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -154.24 (-38.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SongbirdFinanceToken (SFIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SongbirdFinanceToken hinnaajaloo lehte.

Mis on SongbirdFinanceToken (SFIN)

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

SongbirdFinanceToken on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SongbirdFinanceToken investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SFIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SongbirdFinanceToken kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SongbirdFinanceToken ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SongbirdFinanceToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on SongbirdFinanceToken (SFIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SongbirdFinanceToken (SFIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SongbirdFinanceToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SongbirdFinanceToken hinna ennustust kohe!

SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenoomika

SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SongbirdFinanceToken (SFIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SongbirdFinanceToken osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SongbirdFinanceToken osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SFIN kohalike valuutade suhtes

1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/VND
6,576,644.8
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/AUD
A$379.8784
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/GBP
182.4416
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/EUR
212.432
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/USD
$249.92
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/MYR
RM1,052.1632
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/TRY
10,194.2368
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/JPY
¥36,738.24
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/ARS
ARS$324,148.7392
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/RUB
19,921.1232
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/INR
21,870.4992
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/IDR
Rp4,030,967.1776
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/KRW
347,108.8896
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/PHP
14,132.976
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/EGP
￡E.12,061.1392
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/BRL
R$1,349.568
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/CAD
C$344.8896
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/BDT
30,350.2848
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/NGN
383,312.3008
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/UAH
10,299.2032
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/VES
Bs33,739.2
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/CLP
$240,922.88
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/PKR
Rs70,797.3376
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/KZT
135,309.1872
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/THB
฿8,094.9088
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/TWD
NT$7,505.0976
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/AED
د.إ917.2064
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/CHF
Fr199.936
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/HKD
HK$1,954.3744
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/AMD
֏95,534.4192
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/MAD
.د.م2,246.7808
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/MXN
$4,715.9904
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/PLN
909.7088
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/RON
лв1,079.6544
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/SEK
kr2,386.736
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/BGN
лв417.3664
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/HUF
Ft84,372.992
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/CZK
5,223.328
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/KWD
د.ك76.2256
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/ILS
842.2304
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/NOK
kr2,546.6848
1 SongbirdFinanceToken(SFIN)/NZD
$419.8656

SongbirdFinanceToken ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SongbirdFinanceToken võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SongbirdFinanceToken ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SongbirdFinanceToken kohta

Kui palju on SongbirdFinanceToken (SFIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SFIN hind USD on 249.92 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SFIN/USD hind?
Praegune hind SFIN/USD on $ 249.92. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SongbirdFinanceToken turukapitalisatsioon?
SFIN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SFIN ringlev varu?
SFIN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFIN (ATH) hind?
SFIN saavutab ATH hinna summas 994.457762214083 USD.
Mis oli kõigi aegade SFIN madalaim (ATL) hind?
SFIN nägi ATL hinda summas 99.75607582034051 USD.
Milline on SFIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SFIN kauplemismaht on $ 28.22K USD.
Kas SFIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SFIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:04:24 (UTC+8)

SongbirdFinanceToken (SFIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SFIN/USD kalkulaator

Summa

SFIN
SFIN
USD
USD

1 SFIN = 249.92 USD

Kauplemine: SFIN

SFINUSDT
$250.36
$250.36$250.36
+2.40%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu