SongbirdFinanceToken (SFIN) reaalajas hind on $ 249.92. Viimase 24 tunni jooksul SFIN kaubeldud madalaim $ 234.49 ja kõrgeim $ 251.53 näitab aktiivset turu volatiivsust. SFINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 994.457762214083 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 99.75607582034051.
Lüliajalise tootluse osas on SFIN muutunud +1.15% viimase tunni jooksul, +2.42% 24 tunni vältel +8.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SongbirdFinanceToken (SFIN) – turuteave
No.4482
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 28.22K
$ 28.22K$ 28.22K
$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M
0.00
0.00 0.00
11,000
11,000 11,000
10,999.99997643
10,999.99997643 10,999.99997643
0.00%
SGB
SongbirdFinanceToken praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 28.22K 24 tunnise kauplemismahuga. SFIN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10999.99997643. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.75M.
SongbirdFinanceToken (SFIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SongbirdFinanceToken tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +5.9156
+2.42%
30 päeva
$ -53
-17.50%
60 päeva
$ -52.67
-17.41%
90 päeva
$ -154.24
-38.17%
SongbirdFinanceToken Hinnamuutus täna
Täna registreeris SFIN muutuse $ +5.9156 (+2.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SongbirdFinanceToken 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -53 (-17.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SongbirdFinanceToken 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SFIN $ -52.67 (-17.41%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SongbirdFinanceToken 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -154.24 (-38.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.
SongbirdFinanceToken hinna ennustus (USD)
Kui palju on SongbirdFinanceToken (SFIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SongbirdFinanceToken (SFIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SongbirdFinanceToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
