SENSORIUM (SENSO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SENSORIUM (SENSO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SENSORIUM (SENSO) teave Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. Ametlik veebisait: https://sensoriumxr.com/ Valge raamat: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1 Ostke SENSO kohe!

SENSORIUM (SENSO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SENSORIUM (SENSO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 278.34K $ 278.34K $ 278.34K Koguvaru: $ 715.28M $ 715.28M $ 715.28M Ringlev varu: $ 70.27M $ 70.27M $ 70.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003654804911115655 $ 0.003654804911115655 $ 0.003654804911115655 Praegune hind: $ 0.003961 $ 0.003961 $ 0.003961 Lisateave SENSORIUM (SENSO) hinna kohta

SENSORIUM (SENSO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SENSORIUM (SENSO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SENSO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SENSO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SENSO tokeni tokenoomikat, avastage SENSO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SENSO Kas olete huvitatud SENSORIUM (SENSO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SENSO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SENSO MEXC-ist osta!

SENSORIUM (SENSO) hinna ajalugu SENSO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SENSO hinna ajalugu kohe!

SENSO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SENSO võiks suunduda? Meie SENSO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SENSO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!