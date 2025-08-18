Rohkem infot SENSO

SENSORIUM hind(SENSO)

1 SENSO/USD reaalajas hind:

$0.003839
$0.003839$0.003839
-0.46%1D
USD
SENSORIUM (SENSO) reaalajas hinnagraafik
SENSORIUM (SENSO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003775
$ 0.003775$ 0.003775
24 h madal
$ 0.003914
$ 0.003914$ 0.003914
24 h kõrge

$ 0.003775
$ 0.003775$ 0.003775

$ 0.003914
$ 0.003914$ 0.003914

$ 3.2726786257526626
$ 3.2726786257526626$ 3.2726786257526626

$ 0.003654804911115655
$ 0.003654804911115655$ 0.003654804911115655

-0.34%

-0.45%

-12.74%

-12.74%

SENSORIUM (SENSO) reaalajas hind on $ 0.003839. Viimase 24 tunni jooksul SENSO kaubeldud madalaim $ 0.003775 ja kõrgeim $ 0.003914 näitab aktiivset turu volatiivsust. SENSOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.2726786257526626 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003654804911115655.

Lüliajalise tootluse osas on SENSO muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -0.45% 24 tunni vältel -12.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SENSORIUM (SENSO) – turuteave

No.2611

$ 269.76K
$ 269.76K$ 269.76K

$ 64.77K
$ 64.77K$ 64.77K

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

70.27M
70.27M 70.27M

715,280,000
715,280,000 715,280,000

715,280,000
715,280,000 715,280,000

9.82%

ETH

SENSORIUM praegune turukapitalisatsioon on $ 269.76K $ 64.77K 24 tunnise kauplemismahuga. SENSO ringlev varu on 70.27M, mille koguvaru on 715280000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.75M.

SENSORIUM (SENSO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SENSORIUM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001774-0.45%
30 päeva$ -0.001029-21.14%
60 päeva$ -0.002314-37.61%
90 päeva$ -0.006277-62.06%
SENSORIUM Hinnamuutus täna

Täna registreeris SENSO muutuse $ -0.00001774 (-0.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SENSORIUM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001029 (-21.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SENSORIUM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SENSO $ -0.002314 (-37.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SENSORIUM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006277 (-62.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SENSORIUM (SENSO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SENSORIUM hinnaajaloo lehte.

Mis on SENSORIUM (SENSO)

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

SENSORIUM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SENSORIUM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SENSO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SENSORIUM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SENSORIUM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SENSORIUM hinna ennustus (USD)

Kui palju on SENSORIUM (SENSO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SENSORIUM (SENSO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SENSORIUM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SENSORIUM hinna ennustust kohe!

SENSORIUM (SENSO) tokenoomika

SENSORIUM (SENSO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SENSO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SENSORIUM (SENSO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SENSORIUM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SENSORIUM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SENSO kohalike valuutade suhtes

1 SENSORIUM(SENSO)/VND
101.023285
1 SENSORIUM(SENSO)/AUD
A$0.00587367
1 SENSORIUM(SENSO)/GBP
0.00280247
1 SENSORIUM(SENSO)/EUR
0.00326315
1 SENSORIUM(SENSO)/USD
$0.003839
1 SENSORIUM(SENSO)/MYR
RM0.01616219
1 SENSORIUM(SENSO)/TRY
0.15682315
1 SENSORIUM(SENSO)/JPY
¥0.564333
1 SENSORIUM(SENSO)/ARS
ARS$4.97277187
1 SENSORIUM(SENSO)/RUB
0.30573796
1 SENSORIUM(SENSO)/INR
0.33595089
1 SENSORIUM(SENSO)/IDR
Rp61.91934617
1 SENSORIUM(SENSO)/KRW
5.33191032
1 SENSORIUM(SENSO)/PHP
0.21709545
1 SENSORIUM(SENSO)/EGP
￡E.0.18507819
1 SENSORIUM(SENSO)/BRL
R$0.0207306
1 SENSORIUM(SENSO)/CAD
C$0.00529782
1 SENSORIUM(SENSO)/BDT
0.46620816
1 SENSORIUM(SENSO)/NGN
5.88802786
1 SENSORIUM(SENSO)/UAH
0.15820519
1 SENSORIUM(SENSO)/VES
Bs0.518265
1 SENSORIUM(SENSO)/CLP
$3.700796
1 SENSORIUM(SENSO)/PKR
Rs1.08751192
1 SENSORIUM(SENSO)/KZT
2.07847299
1 SENSORIUM(SENSO)/THB
฿0.12423004
1 SENSORIUM(SENSO)/TWD
NT$0.11528517
1 SENSORIUM(SENSO)/AED
د.إ0.01408913
1 SENSORIUM(SENSO)/CHF
Fr0.0030712
1 SENSORIUM(SENSO)/HKD
HK$0.03002098
1 SENSORIUM(SENSO)/AMD
֏1.46749614
1 SENSORIUM(SENSO)/MAD
.د.م0.03451261
1 SENSORIUM(SENSO)/MXN
$0.07190447
1 SENSORIUM(SENSO)/PLN
0.01393557
1 SENSORIUM(SENSO)/RON
лв0.01658448
1 SENSORIUM(SENSO)/SEK
kr0.03658567
1 SENSORIUM(SENSO)/BGN
лв0.00641113
1 SENSORIUM(SENSO)/HUF
Ft1.29520182
1 SENSORIUM(SENSO)/CZK
0.08027349
1 SENSORIUM(SENSO)/KWD
د.ك0.001170895
1 SENSORIUM(SENSO)/ILS
0.01293743
1 SENSORIUM(SENSO)/NOK
kr0.03900424
1 SENSORIUM(SENSO)/NZD
$0.00644952

SENSORIUM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SENSORIUM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SENSORIUM ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SENSORIUM kohta

Kui palju on SENSORIUM (SENSO) tänapäeval väärt?
Reaalajas SENSO hind USD on 0.003839 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SENSO/USD hind?
Praegune hind SENSO/USD on $ 0.003839. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SENSORIUM turukapitalisatsioon?
SENSO turukapitalisatsioon on $ 269.76K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SENSO ringlev varu?
SENSO ringlev varu on 70.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SENSO (ATH) hind?
SENSO saavutab ATH hinna summas 3.2726786257526626 USD.
Mis oli kõigi aegade SENSO madalaim (ATL) hind?
SENSO nägi ATL hinda summas 0.003654804911115655 USD.
Milline on SENSO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SENSO kauplemismaht on $ 64.77K USD.
Kas SENSO sel aastal kõrgemale ka suundub?
SENSO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SENSO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

