SENSORIUM (SENSO) reaalajas hind on $ 0.003839. Viimase 24 tunni jooksul SENSO kaubeldud madalaim $ 0.003775 ja kõrgeim $ 0.003914 näitab aktiivset turu volatiivsust. SENSOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.2726786257526626 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003654804911115655.
Lüliajalise tootluse osas on SENSO muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, -0.45% 24 tunni vältel -12.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SENSORIUM (SENSO) – turuteave
SENSORIUM praegune turukapitalisatsioon on $ 269.76K$ 64.77K 24 tunnise kauplemismahuga. SENSO ringlev varu on 70.27M, mille koguvaru on 715280000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.75M.
SENSORIUM (SENSO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SENSORIUM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001774
-0.45%
30 päeva
$ -0.001029
-21.14%
60 päeva
$ -0.002314
-37.61%
90 päeva
$ -0.006277
-62.06%
SENSORIUM Hinnamuutus täna
Täna registreeris SENSO muutuse $ -0.00001774 (-0.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SENSORIUM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001029 (-21.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SENSORIUM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SENSO $ -0.002314 (-37.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SENSORIUM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.006277 (-62.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SENSORIUM (SENSO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.
SENSORIUM hinna ennustus (USD)
Kui palju on SENSORIUM (SENSO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SENSORIUM (SENSO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SENSORIUM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SENSORIUM (SENSO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SENSO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
