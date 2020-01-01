Smoking Chicken Fish (SCF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Smoking Chicken Fish (SCF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Smoking Chicken Fish (SCF) teave Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain Ametlik veebisait: https://smokingchickenfish.xyz Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump Ostke SCF kohe!

Smoking Chicken Fish (SCF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Smoking Chicken Fish (SCF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Koguvaru: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Ringlev varu: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.39999 $ 0.39999 $ 0.39999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 $ 0.002600777060820652 Praegune hind: $ 0.005066 $ 0.005066 $ 0.005066 Lisateave Smoking Chicken Fish (SCF) hinna kohta

Smoking Chicken Fish (SCF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Smoking Chicken Fish (SCF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCF tokeni tokenoomikat, avastage SCF tokeni reaalajas hinda!

Smoking Chicken Fish (SCF) hinna ajalugu SCF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SCF hinna ajalugu kohe!

SCF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCF võiks suunduda? Meie SCF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCF tokeni hinna ennustust kohe!

