Hamster Kombat (HMSTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hamster Kombat (HMSTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hamster Kombat (HMSTR) teave Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. Ametlik veebisait: https://hamsterkombat.io/ Valge raamat: https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf Plokiahela Explorer: https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo Ostke HMSTR kohe!

Hamster Kombat (HMSTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hamster Kombat (HMSTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 45.17M $ 45.17M $ 45.17M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 64.38B $ 64.38B $ 64.38B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 70.17M $ 70.17M $ 70.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000638554676099346 $ 0.000638554676099346 $ 0.000638554676099346 Praegune hind: $ 0.0007017 $ 0.0007017 $ 0.0007017 Lisateave Hamster Kombat (HMSTR) hinna kohta

Hamster Kombat (HMSTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hamster Kombat (HMSTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HMSTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HMSTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HMSTR tokeni tokenoomikat, avastage HMSTR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HMSTR Kas olete huvitatud Hamster Kombat (HMSTR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HMSTR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HMSTR MEXC-ist osta!

Hamster Kombat (HMSTR) hinna ajalugu HMSTR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HMSTR hinna ajalugu kohe!

HMSTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HMSTR võiks suunduda? Meie HMSTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HMSTR tokeni hinna ennustust kohe!

