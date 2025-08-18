Smoking Chicken Fish (SCF) reaalajas hind on $ 0.005634. Viimase 24 tunni jooksul SCF kaubeldud madalaim $ 0.005331 ja kõrgeim $ 0.005787 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14628067245213877 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002600777060820652.
Lüliajalise tootluse osas on SCF muutunud +0.66% viimase tunni jooksul, -1.61% 24 tunni vältel -5.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Smoking Chicken Fish (SCF) – turuteave
No.1389
$ 5.63M
$ 5.63M$ 5.63M
$ 55.09K
$ 55.09K$ 55.09K
$ 5.63M
$ 5.63M$ 5.63M
999.91M
999.91M 999.91M
999,915,963.72
999,915,963.72 999,915,963.72
999,910,648.1
999,910,648.1 999,910,648.1
99.99%
SOL
Smoking Chicken Fish praegune turukapitalisatsioon on $ 5.63M$ 55.09K 24 tunnise kauplemismahuga. SCF ringlev varu on 999.91M, mille koguvaru on 999910648.1. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.63M.
Smoking Chicken Fish (SCF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Smoking Chicken Fish tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00009276
-1.61%
30 päeva
$ -0.002296
-28.96%
60 päeva
$ -0.002078
-26.95%
90 päeva
$ -0.003743
-39.92%
Smoking Chicken Fish Hinnamuutus täna
Täna registreeris SCF muutuse $ -0.00009276 (-1.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Smoking Chicken Fish 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002296 (-28.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Smoking Chicken Fish 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SCF $ -0.002078 (-26.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Smoking Chicken Fish 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003743 (-39.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Smoking Chicken Fish (SCF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain
Smoking Chicken Fish on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Smoking Chicken Fish investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SCF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Smoking Chicken Fish kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Smoking Chicken Fish ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Smoking Chicken Fish hinna ennustus (USD)
Kui palju on Smoking Chicken Fish (SCF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smoking Chicken Fish (SCF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smoking Chicken Fish nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Smoking Chicken Fish (SCF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Smoking Chicken Fish (SCF) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Smoking Chicken Fish osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Smoking Chicken Fish osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.