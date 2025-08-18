Rohkem infot SAL

SAL Hinnainfo

SAL Valge raamat

SAL Ametlik veebisait

SAL Tokenoomika

SAL Hinnaprognoos

SAL Ajalugu

SAL – ostujuhend

SAL-usaldusraha valuutakonverter

SAL Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SAL logo

SAL hind(SAL)

1 SAL/USD reaalajas hind:

$0.06899
$0.06899$0.06899
+1.18%1D
USD
SAL (SAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:02:17 (UTC+8)

SAL (SAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.068
$ 0.068$ 0.068
24 h madal
$ 0.07187
$ 0.07187$ 0.07187
24 h kõrge

$ 0.068
$ 0.068$ 0.068

$ 0.07187
$ 0.07187$ 0.07187

$ 0.11778515501187707
$ 0.11778515501187707$ 0.11778515501187707

$ 0.06835437825659331
$ 0.06835437825659331$ 0.06835437825659331

+1.30%

+1.18%

-3.80%

-3.80%

SAL (SAL) reaalajas hind on $ 0.06899. Viimase 24 tunni jooksul SAL kaubeldud madalaim $ 0.068 ja kõrgeim $ 0.07187 näitab aktiivset turu volatiivsust. SALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11778515501187707 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06835437825659331.

Lüliajalise tootluse osas on SAL muutunud +1.30% viimase tunni jooksul, +1.18% 24 tunni vältel -3.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SAL (SAL) – turuteave

No.4591

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.20K
$ 9.20K$ 9.20K

$ 12.72M
$ 12.72M$ 12.72M

0.00
0.00 0.00

184,400,000
184,400,000 184,400,000

56,205,202
56,205,202 56,205,202

0.00%

SALVIUM

SAL praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 9.20K 24 tunnise kauplemismahuga. SAL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 56205202. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.72M.

SAL (SAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SAL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0008046+1.18%
30 päeva$ -0.00964-12.26%
60 päeva$ -0.02951-29.96%
90 päeva$ -0.02446-26.18%
SAL Hinnamuutus täna

Täna registreeris SAL muutuse $ +0.0008046 (+1.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SAL 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00964 (-12.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SAL 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAL $ -0.02951 (-29.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SAL 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02446 (-26.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SAL (SAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SAL hinnaajaloo lehte.

Mis on SAL (SAL)

Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space.

SAL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SAL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SAL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SAL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SAL hinna ennustus (USD)

Kui palju on SAL (SAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SAL (SAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SAL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SAL hinna ennustust kohe!

SAL (SAL) tokenoomika

SAL (SAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SAL (SAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SAL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SAL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SAL kohalike valuutade suhtes

1 SAL(SAL)/VND
1,815.47185
1 SAL(SAL)/AUD
A$0.1048648
1 SAL(SAL)/GBP
0.0503627
1 SAL(SAL)/EUR
0.0586415
1 SAL(SAL)/USD
$0.06899
1 SAL(SAL)/MYR
RM0.2904479
1 SAL(SAL)/TRY
2.8141021
1 SAL(SAL)/JPY
¥10.14153
1 SAL(SAL)/ARS
ARS$89.4807199
1 SAL(SAL)/RUB
5.4991929
1 SAL(SAL)/INR
6.0373149
1 SAL(SAL)/IDR
Rp1,112.7417797
1 SAL(SAL)/KRW
95.8188312
1 SAL(SAL)/PHP
3.9013845
1 SAL(SAL)/EGP
￡E.3.3294574
1 SAL(SAL)/BRL
R$0.372546
1 SAL(SAL)/CAD
C$0.0952062
1 SAL(SAL)/BDT
8.3781456
1 SAL(SAL)/NGN
105.8127226
1 SAL(SAL)/UAH
2.8430779
1 SAL(SAL)/VES
Bs9.31365
1 SAL(SAL)/CLP
$66.50636
1 SAL(SAL)/PKR
Rs19.5434872
1 SAL(SAL)/KZT
37.3518759
1 SAL(SAL)/THB
฿2.228377
1 SAL(SAL)/TWD
NT$2.0717697
1 SAL(SAL)/AED
د.إ0.2531933
1 SAL(SAL)/CHF
Fr0.055192
1 SAL(SAL)/HKD
HK$0.5395018
1 SAL(SAL)/AMD
֏26.3721174
1 SAL(SAL)/MAD
.د.م0.6202201
1 SAL(SAL)/MXN
$1.3018413
1 SAL(SAL)/PLN
0.2511236
1 SAL(SAL)/RON
лв0.2980368
1 SAL(SAL)/SEK
kr0.6588545
1 SAL(SAL)/BGN
лв0.1152133
1 SAL(SAL)/HUF
Ft23.291024
1 SAL(SAL)/CZK
1.441891
1 SAL(SAL)/KWD
د.ك0.02104195
1 SAL(SAL)/ILS
0.2324963
1 SAL(SAL)/NOK
kr0.7030081
1 SAL(SAL)/NZD
$0.1159032

SAL ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SAL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SAL ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SAL kohta

Kui palju on SAL (SAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAL hind USD on 0.06899 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAL/USD hind?
Praegune hind SAL/USD on $ 0.06899. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SAL turukapitalisatsioon?
SAL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAL ringlev varu?
SAL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAL (ATH) hind?
SAL saavutab ATH hinna summas 0.11778515501187707 USD.
Mis oli kõigi aegade SAL madalaim (ATL) hind?
SAL nägi ATL hinda summas 0.06835437825659331 USD.
Milline on SAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAL kauplemismaht on $ 9.20K USD.
Kas SAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:02:17 (UTC+8)

SAL (SAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SAL/USD kalkulaator

Summa

SAL
SAL
USD
USD

1 SAL = 0.06899 USD

Kauplemine: SAL

SALUSDT
$0.06899
$0.06899$0.06899
+1.18%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu