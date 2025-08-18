SAL (SAL) reaalajas hind on $ 0.06899. Viimase 24 tunni jooksul SAL kaubeldud madalaim $ 0.068 ja kõrgeim $ 0.07187 näitab aktiivset turu volatiivsust. SALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11778515501187707 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06835437825659331.
Lüliajalise tootluse osas on SAL muutunud +1.30% viimase tunni jooksul, +1.18% 24 tunni vältel -3.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SAL (SAL) – turuteave
SAL praegune turukapitalisatsioon on $ 9.20K 24 tunnise kauplemismahuga. SAL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 56205202. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.72M.
SAL (SAL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SAL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0008046
+1.18%
30 päeva
$ -0.00964
-12.26%
60 päeva
$ -0.02951
-29.96%
90 päeva
$ -0.02446
-26.18%
SAL Hinnamuutus täna
Täna registreeris SAL muutuse $ +0.0008046 (+1.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SAL 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00964 (-12.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SAL 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAL $ -0.02951 (-29.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SAL 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02446 (-26.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SAL (SAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space.
SAL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SAL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SAL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SAL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SAL hinna ennustus (USD)
Kui palju on SAL (SAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SAL (SAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SAL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SAL (SAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SAL (SAL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SAL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SAL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.