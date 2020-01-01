SAL (SAL) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi SAL (SAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
SAL (SAL) teave

Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space.

Ametlik veebisait:
https://salvium.io/
Valge raamat:
https://salvium.io/docs/salvium-litepaper-v1_0-english.pdf
Plokiahela Explorer:
https://explorer.salvium.io/

SAL (SAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage SAL (SAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Koguvaru:
$ 56.21M
$ 56.21M$ 56.21M
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 13.65M
$ 13.65M$ 13.65M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.14715
$ 0.14715$ 0.14715
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.06686986963594985
$ 0.06686986963594985$ 0.06686986963594985
Praegune hind:
$ 0.074
$ 0.074$ 0.074

SAL (SAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

SAL (SAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SAL tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SAL tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SAL tokeni tokenoomikat, avastage SAL tokeni reaalajas hinda!

