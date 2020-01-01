SAL (SAL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SAL (SAL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SAL (SAL) teave Salvium is a cutting-edge proof-of-work private blockchain that seamlessly combines staking, privacy, and DeFi capabilities while navigating crypto regulations. Built on a fork of Monero, it retains Monero's advanced privacy features such as stealth addresses and ring signatures. However, Salvium introduces groundbreaking innovations that significantly alter transaction mechanics, creating a unique solution in the DeFi space. Ametlik veebisait: https://salvium.io/ Valge raamat: https://salvium.io/docs/salvium-litepaper-v1_0-english.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.salvium.io/ Ostke SAL kohe!

SAL (SAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SAL (SAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 56.21M $ 56.21M $ 56.21M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.14715 $ 0.14715 $ 0.14715 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06686986963594985 $ 0.06686986963594985 $ 0.06686986963594985 Praegune hind: $ 0.074 $ 0.074 $ 0.074 Lisateave SAL (SAL) hinna kohta

SAL (SAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SAL (SAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAL tokeni tokenoomikat, avastage SAL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SAL Kas olete huvitatud SAL (SAL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SAL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SAL MEXC-ist osta!

SAL (SAL) hinna ajalugu SAL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SAL hinna ajalugu kohe!

SAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAL võiks suunduda? Meie SAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAL tokeni hinna ennustust kohe!

