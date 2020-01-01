Sharpe AI (SAI) tokenoomika
Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.
Sharpe AI (SAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Sharpe AI (SAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate SAI tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
SAI tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate SAI tokeni tokenoomikat, avastage SAI tokeni reaalajas hinda!
Sharpe AI (SAI) hinna ajalugu
SAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
SAI – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu SAI võiks suunduda? Meie SAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
