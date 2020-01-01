Sharpe AI (SAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sharpe AI (SAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sharpe AI (SAI) teave Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app. Ametlik veebisait: http://sharpe.ai Valge raamat: https://github.com/Sharpelabs/Whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6 Ostke SAI kohe!

Sharpe AI (SAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sharpe AI (SAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 111.82M $ 111.82M $ 111.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.62M $ 16.62M $ 16.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 Praegune hind: $ 0.01662 $ 0.01662 $ 0.01662 Lisateave Sharpe AI (SAI) hinna kohta

Sharpe AI (SAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sharpe AI (SAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAI tokeni tokenoomikat, avastage SAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SAI Kas olete huvitatud Sharpe AI (SAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SAI MEXC-ist osta!

Sharpe AI (SAI) hinna ajalugu SAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SAI hinna ajalugu kohe!

SAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAI võiks suunduda? Meie SAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAI tokeni hinna ennustust kohe!

