Sharpe AI (SAI) reaalajas hind on $ 0.01582. Viimase 24 tunni jooksul SAI kaubeldud madalaim $ 0.0154 ja kõrgeim $ 0.01758 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11547761410975245 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005510456677960299.
Lüliajalise tootluse osas on SAI muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -1.43% 24 tunni vältel -22.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sharpe AI (SAI) – turuteave
Sharpe AI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.77M$ 316.42K 24 tunnise kauplemismahuga. SAI ringlev varu on 111.82M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.82M.
Sharpe AI (SAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sharpe AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002295
-1.43%
30 päeva
$ -0.00701
-30.71%
60 päeva
$ +0.00001
+0.06%
90 päeva
$ -0.00229
-12.65%
Sharpe AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris SAI muutuse $ -0.0002295 (-1.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sharpe AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00701 (-30.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sharpe AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAI $ +0.00001 (+0.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sharpe AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00229 (-12.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sharpe AI (SAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.
Sharpe AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sharpe AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sharpe AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sharpe AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sharpe AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sharpe AI (SAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sharpe AI (SAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sharpe AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sharpe AI (SAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sharpe AI (SAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sharpe AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sharpe AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
