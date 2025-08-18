Rohkem infot SAI

1 SAI/USD reaalajas hind:

$0.01582
$0.01582$0.01582
-1.43%1D
USD
Sharpe AI (SAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:02:03 (UTC+8)

Sharpe AI (SAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0154
$ 0.0154$ 0.0154
24 h madal
$ 0.01758
$ 0.01758$ 0.01758
24 h kõrge

$ 0.0154
$ 0.0154$ 0.0154

$ 0.01758
$ 0.01758$ 0.01758

$ 0.11547761410975245
$ 0.11547761410975245$ 0.11547761410975245

$ 0.005510456677960299
$ 0.005510456677960299$ 0.005510456677960299

-0.26%

-1.43%

-22.80%

-22.80%

Sharpe AI (SAI) reaalajas hind on $ 0.01582. Viimase 24 tunni jooksul SAI kaubeldud madalaim $ 0.0154 ja kõrgeim $ 0.01758 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.11547761410975245 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005510456677960299.

Lüliajalise tootluse osas on SAI muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -1.43% 24 tunni vältel -22.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sharpe AI (SAI) – turuteave

No.1872

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

$ 316.42K
$ 316.42K$ 316.42K

$ 15.82M
$ 15.82M$ 15.82M

111.82M
111.82M 111.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

11.18%

ETH

Sharpe AI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.77M $ 316.42K 24 tunnise kauplemismahuga. SAI ringlev varu on 111.82M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.82M.

Sharpe AI (SAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sharpe AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002295-1.43%
30 päeva$ -0.00701-30.71%
60 päeva$ +0.00001+0.06%
90 päeva$ -0.00229-12.65%
Sharpe AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris SAI muutuse $ -0.0002295 (-1.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sharpe AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00701 (-30.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sharpe AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SAI $ +0.00001 (+0.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sharpe AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00229 (-12.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sharpe AI (SAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sharpe AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Sharpe AI (SAI)

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Sharpe AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sharpe AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sharpe AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sharpe AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sharpe AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sharpe AI (SAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sharpe AI (SAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sharpe AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sharpe AI hinna ennustust kohe!

Sharpe AI (SAI) tokenoomika

Sharpe AI (SAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sharpe AI (SAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sharpe AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sharpe AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SAI kohalike valuutade suhtes

1 Sharpe AI(SAI)/VND
416.3033
1 Sharpe AI(SAI)/AUD
A$0.0240464
1 Sharpe AI(SAI)/GBP
0.0115486
1 Sharpe AI(SAI)/EUR
0.013447
1 Sharpe AI(SAI)/USD
$0.01582
1 Sharpe AI(SAI)/MYR
RM0.0666022
1 Sharpe AI(SAI)/TRY
0.6452978
1 Sharpe AI(SAI)/JPY
¥2.32554
1 Sharpe AI(SAI)/ARS
ARS$20.5186982
1 Sharpe AI(SAI)/RUB
1.2610122
1 Sharpe AI(SAI)/INR
1.3844082
1 Sharpe AI(SAI)/IDR
Rp255.1612546
1 Sharpe AI(SAI)/KRW
21.9720816
1 Sharpe AI(SAI)/PHP
0.894621
1 Sharpe AI(SAI)/EGP
￡E.0.7634732
1 Sharpe AI(SAI)/BRL
R$0.085428
1 Sharpe AI(SAI)/CAD
C$0.0218316
1 Sharpe AI(SAI)/BDT
1.9211808
1 Sharpe AI(SAI)/NGN
24.2637668
1 Sharpe AI(SAI)/UAH
0.6519422
1 Sharpe AI(SAI)/VES
Bs2.1357
1 Sharpe AI(SAI)/CLP
$15.25048
1 Sharpe AI(SAI)/PKR
Rs4.4814896
1 Sharpe AI(SAI)/KZT
8.5651062
1 Sharpe AI(SAI)/THB
฿0.510986
1 Sharpe AI(SAI)/TWD
NT$0.4750746
1 Sharpe AI(SAI)/AED
د.إ0.0580594
1 Sharpe AI(SAI)/CHF
Fr0.012656
1 Sharpe AI(SAI)/HKD
HK$0.1237124
1 Sharpe AI(SAI)/AMD
֏6.0473532
1 Sharpe AI(SAI)/MAD
.د.م0.1422218
1 Sharpe AI(SAI)/MXN
$0.2985234
1 Sharpe AI(SAI)/PLN
0.0575848
1 Sharpe AI(SAI)/RON
лв0.0683424
1 Sharpe AI(SAI)/SEK
kr0.151081
1 Sharpe AI(SAI)/BGN
лв0.0264194
1 Sharpe AI(SAI)/HUF
Ft5.340832
1 Sharpe AI(SAI)/CZK
0.330638
1 Sharpe AI(SAI)/KWD
د.ك0.0048251
1 Sharpe AI(SAI)/ILS
0.0533134
1 Sharpe AI(SAI)/NOK
kr0.1612058
1 Sharpe AI(SAI)/NZD
$0.0265776

Sharpe AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sharpe AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sharpe AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sharpe AI kohta

Kui palju on Sharpe AI (SAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAI hind USD on 0.01582 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAI/USD hind?
Praegune hind SAI/USD on $ 0.01582. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sharpe AI turukapitalisatsioon?
SAI turukapitalisatsioon on $ 1.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAI ringlev varu?
SAI ringlev varu on 111.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAI (ATH) hind?
SAI saavutab ATH hinna summas 0.11547761410975245 USD.
Mis oli kõigi aegade SAI madalaim (ATL) hind?
SAI nägi ATL hinda summas 0.005510456677960299 USD.
Milline on SAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAI kauplemismaht on $ 316.42K USD.
Kas SAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:02:03 (UTC+8)

Sharpe AI (SAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
