RYO Token hind(RYO)

1 RYO/USD reaalajas hind:

$7.225
$7.225$7.225
-0.57%1D
USD
RYO Token (RYO) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:01:48 (UTC+8)

RYO Token (RYO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 7.193
$ 7.193$ 7.193
24 h madal
$ 7.275
$ 7.275$ 7.275
24 h kõrge

$ 7.193
$ 7.193$ 7.193

$ 7.275
$ 7.275$ 7.275

$ 15.7175488598607
$ 15.7175488598607$ 15.7175488598607

$ 1.0169715466069038
$ 1.0169715466069038$ 1.0169715466069038

-0.31%

-0.57%

-0.40%

-0.40%

RYO Token (RYO) reaalajas hind on $ 7.234. Viimase 24 tunni jooksul RYO kaubeldud madalaim $ 7.193 ja kõrgeim $ 7.275 näitab aktiivset turu volatiivsust. RYOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.7175488598607 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.0169715466069038.

Lüliajalise tootluse osas on RYO muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel -0.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RYO Token (RYO) – turuteave

No.3486

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 189.81K
$ 189.81K$ 189.81K

$ 14.47B
$ 14.47B$ 14.47B

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

ETH

RYO Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 189.81K 24 tunnise kauplemismahuga. RYO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.47B.

RYO Token (RYO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse RYO Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.04142-0.57%
30 päeva$ +0.652+9.90%
60 päeva$ +3.159+77.52%
90 päeva$ +1.497+26.09%
RYO Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris RYO muutuse $ -0.04142 (-0.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

RYO Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.652 (+9.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

RYO Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RYO $ +3.159 (+77.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

RYO Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.497 (+26.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada RYO Token (RYO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe RYO Token hinnaajaloo lehte.

Mis on RYO Token (RYO)

RYO was developed to be the cryptocurrency for the masses, focusing on simplicity and usability. The RYO ecosystem includes seamless integration with our digital LIFE Wallet and e-commerce Global Mall platform, poised to catapult RYO to the forefront of global awareness and mass adoption. Designed to be ultra-flexible, ultra-scalable, and ultra-secure with user-friendly interfaces and onboarding processes, RYO is set to establish new standards for crypto usability.

RYO Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RYO Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RYO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse RYO Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RYO Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

RYO Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on RYO Token (RYO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RYO Token (RYO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RYO Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RYO Token hinna ennustust kohe!

RYO Token (RYO) tokenoomika

RYO Token (RYO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RYO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

RYO Token (RYO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas RYO Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RYO Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RYO kohalike valuutade suhtes

RYO Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest RYO Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse RYO Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RYO Token kohta

Kui palju on RYO Token (RYO) tänapäeval väärt?
Reaalajas RYO hind USD on 7.234 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RYO/USD hind?
Praegune hind RYO/USD on $ 7.234. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RYO Token turukapitalisatsioon?
RYO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RYO ringlev varu?
RYO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RYO (ATH) hind?
RYO saavutab ATH hinna summas 15.7175488598607 USD.
Mis oli kõigi aegade RYO madalaim (ATL) hind?
RYO nägi ATL hinda summas 1.0169715466069038 USD.
Milline on RYO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RYO kauplemismaht on $ 189.81K USD.
Kas RYO sel aastal kõrgemale ka suundub?
RYO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RYO hinna ennustust.
2025-08-18 03:01:48 (UTC+8)

RYO Token (RYO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

