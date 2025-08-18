RWA Inc. (RWAINC) reaalajas hind on $ 0.01094. Viimase 24 tunni jooksul RWAINC kaubeldud madalaim $ 0.01066 ja kõrgeim $ 0.01109 näitab aktiivset turu volatiivsust. RWAINCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14355853970647262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005359634359067181.
Lüliajalise tootluse osas on RWAINC muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -0.36% 24 tunni vältel -11.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
RWA Inc. (RWAINC) – turuteave
No.1450
$ 4.77M
$ 4.77M$ 4.77M
$ 23.22K
$ 23.22K$ 23.22K
$ 10.94M
$ 10.94M$ 10.94M
436.07M
436.07M 436.07M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
993,130,763.73
993,130,763.73 993,130,763.73
43.60%
BASE
RWA Inc. praegune turukapitalisatsioon on $ 4.77M$ 23.22K 24 tunnise kauplemismahuga. RWAINC ringlev varu on 436.07M, mille koguvaru on 993130763.73. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.94M.
RWA Inc. (RWAINC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse RWA Inc. tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000395
-0.36%
30 päeva
$ +0.0021
+23.75%
60 päeva
$ +0.00379
+53.00%
90 päeva
$ -0.00393
-26.43%
RWA Inc. Hinnamuutus täna
Täna registreeris RWAINC muutuse $ -0.0000395 (-0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
RWA Inc. 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0021 (+23.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
RWA Inc. 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RWAINC $ +0.00379 (+53.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
RWA Inc. 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00393 (-26.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.
RWA Inc. hinna ennustus (USD)
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.