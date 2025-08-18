Rohkem infot RWAINC

RWA Inc. logo

RWA Inc. hind(RWAINC)

1 RWAINC/USD reaalajas hind:

$0.01094
$0.01094$0.01094
-0.36%1D
USD
RWA Inc. (RWAINC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:51:34 (UTC+8)

RWA Inc. (RWAINC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01066
$ 0.01066$ 0.01066
24 h madal
$ 0.01109
$ 0.01109$ 0.01109
24 h kõrge

$ 0.01066
$ 0.01066$ 0.01066

$ 0.01109
$ 0.01109$ 0.01109

$ 0.14355853970647262
$ 0.14355853970647262$ 0.14355853970647262

$ 0.005359634359067181
$ 0.005359634359067181$ 0.005359634359067181

-0.55%

-0.36%

-11.42%

-11.42%

RWA Inc. (RWAINC) reaalajas hind on $ 0.01094. Viimase 24 tunni jooksul RWAINC kaubeldud madalaim $ 0.01066 ja kõrgeim $ 0.01109 näitab aktiivset turu volatiivsust. RWAINCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14355853970647262 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005359634359067181.

Lüliajalise tootluse osas on RWAINC muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -0.36% 24 tunni vältel -11.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RWA Inc. (RWAINC) – turuteave

No.1450

$ 4.77M
$ 4.77M$ 4.77M

$ 23.22K
$ 23.22K$ 23.22K

$ 10.94M
$ 10.94M$ 10.94M

436.07M
436.07M 436.07M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

993,130,763.73
993,130,763.73 993,130,763.73

43.60%

BASE

RWA Inc. praegune turukapitalisatsioon on $ 4.77M $ 23.22K 24 tunnise kauplemismahuga. RWAINC ringlev varu on 436.07M, mille koguvaru on 993130763.73. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.94M.

RWA Inc. (RWAINC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse RWA Inc. tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000395-0.36%
30 päeva$ +0.0021+23.75%
60 päeva$ +0.00379+53.00%
90 päeva$ -0.00393-26.43%
RWA Inc. Hinnamuutus täna

Täna registreeris RWAINC muutuse $ -0.0000395 (-0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

RWA Inc. 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0021 (+23.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

RWA Inc. 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RWAINC $ +0.00379 (+53.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

RWA Inc. 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00393 (-26.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada RWA Inc. (RWAINC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe RWA Inc. hinnaajaloo lehte.

Mis on RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

RWA Inc. on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RWA Inc. investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RWAINC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse RWA Inc. kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RWA Inc. ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

RWA Inc. hinna ennustus (USD)

Kui palju on RWA Inc. (RWAINC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RWA Inc. (RWAINC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RWA Inc. nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RWA Inc. hinna ennustust kohe!

RWA Inc. (RWAINC) tokenoomika

RWA Inc. (RWAINC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RWAINC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

RWA Inc. (RWAINC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas RWA Inc. osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RWA Inc. osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RWAINC kohalike valuutade suhtes

1 RWA Inc.(RWAINC)/VND
287.8861
1 RWA Inc.(RWAINC)/AUD
A$0.0166288
1 RWA Inc.(RWAINC)/GBP
0.0079862
1 RWA Inc.(RWAINC)/EUR
0.009299
1 RWA Inc.(RWAINC)/USD
$0.01094
1 RWA Inc.(RWAINC)/MYR
RM0.0460574
1 RWA Inc.(RWAINC)/TRY
0.4462426
1 RWA Inc.(RWAINC)/JPY
¥1.60818
1 RWA Inc.(RWAINC)/ARS
ARS$14.1892894
1 RWA Inc.(RWAINC)/RUB
0.8720274
1 RWA Inc.(RWAINC)/INR
0.9573594
1 RWA Inc.(RWAINC)/IDR
Rp176.4515882
1 RWA Inc.(RWAINC)/KRW
15.1943472
1 RWA Inc.(RWAINC)/PHP
0.618657
1 RWA Inc.(RWAINC)/EGP
￡E.0.5279644
1 RWA Inc.(RWAINC)/BRL
R$0.059076
1 RWA Inc.(RWAINC)/CAD
C$0.0150972
1 RWA Inc.(RWAINC)/BDT
1.3285536
1 RWA Inc.(RWAINC)/NGN
16.7791156
1 RWA Inc.(RWAINC)/UAH
0.4508374
1 RWA Inc.(RWAINC)/VES
Bs1.4769
1 RWA Inc.(RWAINC)/CLP
$10.54616
1 RWA Inc.(RWAINC)/PKR
Rs3.0990832
1 RWA Inc.(RWAINC)/KZT
5.9230254
1 RWA Inc.(RWAINC)/THB
฿0.3543466
1 RWA Inc.(RWAINC)/TWD
NT$0.3285282
1 RWA Inc.(RWAINC)/AED
د.إ0.0401498
1 RWA Inc.(RWAINC)/CHF
Fr0.008752
1 RWA Inc.(RWAINC)/HKD
HK$0.0855508
1 RWA Inc.(RWAINC)/AMD
֏4.1819244
1 RWA Inc.(RWAINC)/MAD
.د.م0.0983506
1 RWA Inc.(RWAINC)/MXN
$0.2064378
1 RWA Inc.(RWAINC)/PLN
0.0398216
1 RWA Inc.(RWAINC)/RON
лв0.0472608
1 RWA Inc.(RWAINC)/SEK
kr0.104477
1 RWA Inc.(RWAINC)/BGN
лв0.0182698
1 RWA Inc.(RWAINC)/HUF
Ft3.693344
1 RWA Inc.(RWAINC)/CZK
0.228646
1 RWA Inc.(RWAINC)/KWD
د.ك0.0033367
1 RWA Inc.(RWAINC)/ILS
0.0368678
1 RWA Inc.(RWAINC)/NOK
kr0.1114786
1 RWA Inc.(RWAINC)/NZD
$0.0183792

RWA Inc. ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest RWA Inc. võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse RWA Inc. ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RWA Inc. kohta

Kui palju on RWA Inc. (RWAINC) tänapäeval väärt?
Reaalajas RWAINC hind USD on 0.01094 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RWAINC/USD hind?
Praegune hind RWAINC/USD on $ 0.01094. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RWA Inc. turukapitalisatsioon?
RWAINC turukapitalisatsioon on $ 4.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RWAINC ringlev varu?
RWAINC ringlev varu on 436.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RWAINC (ATH) hind?
RWAINC saavutab ATH hinna summas 0.14355853970647262 USD.
Mis oli kõigi aegade RWAINC madalaim (ATL) hind?
RWAINC nägi ATL hinda summas 0.005359634359067181 USD.
Milline on RWAINC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RWAINC kauplemismaht on $ 23.22K USD.
Kas RWAINC sel aastal kõrgemale ka suundub?
RWAINC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RWAINC hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:51:34 (UTC+8)

RWA Inc. (RWAINC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

