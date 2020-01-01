RWA Inc. (RWAINC) tokenoomika
RWA Inc. (RWAINC) teave
RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.
RWA Inc. (RWAINC) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage RWA Inc. (RWAINC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
RWA Inc. (RWAINC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
RWA Inc. (RWAINC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate RWAINC tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
RWAINC tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate RWAINC tokeni tokenoomikat, avastage RWAINC tokeni reaalajas hinda!
Kuidas osta üksust RWAINC
Kas olete huvitatud RWA Inc. (RWAINC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RWAINC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.
RWA Inc. (RWAINC) hinna ajalugu
RWAINC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
RWAINC – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu RWAINC võiks suunduda? Meie RWAINC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
Ostke RWA Inc. (RWAINC)
Summa
1 RWAINC = 0.0094 USD