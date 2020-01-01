RWA Inc. (RWAINC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RWA Inc. (RWAINC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RWA Inc. (RWAINC) teave RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025. Ametlik veebisait: https://rwa.inc/ Valge raamat: https://www.rwa.inc/whitepaper Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a Ostke RWAINC kohe!

RWA Inc. (RWAINC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RWA Inc. (RWAINC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Koguvaru: $ 993.12M $ 993.12M $ 993.12M Ringlev varu: $ 437.46M $ 437.46M $ 437.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.40M $ 9.40M $ 9.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1438 $ 0.1438 $ 0.1438 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 Praegune hind: $ 0.0094 $ 0.0094 $ 0.0094 Lisateave RWA Inc. (RWAINC) hinna kohta

RWA Inc. (RWAINC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RWA Inc. (RWAINC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RWAINC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RWAINC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RWAINC tokeni tokenoomikat, avastage RWAINC tokeni reaalajas hinda!

RWA Inc. (RWAINC) hinna ajalugu RWAINC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RWAINC hinna ajalugu kohe!

RWAINC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RWAINC võiks suunduda? Meie RWAINC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RWAINC tokeni hinna ennustust kohe!

