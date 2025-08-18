Rohkem infot ROSE

Oasis hind(ROSE)

1 ROSE/USD reaalajas hind:

Oasis (ROSE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:00:57 (UTC+8)

Oasis (ROSE) hinna teave (USD)

Oasis (ROSE) reaalajas hind on $ 0.02949. Viimase 24 tunni jooksul ROSE kaubeldud madalaim $ 0.02851 ja kõrgeim $ 0.03034 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROSEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5963579420049011 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.019431918889546658.

Lüliajalise tootluse osas on ROSE muutunud -1.08% viimase tunni jooksul, -1.63% 24 tunni vältel -0.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Oasis (ROSE) – turuteave

ROSE

Oasis praegune turukapitalisatsioon on $ 218.42M $ 277.58K 24 tunnise kauplemismahuga. ROSE ringlev varu on 7.41B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Oasis (ROSE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Oasis tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004878-1.63%
30 päeva$ -0.0024-7.53%
60 päeva$ +0.00589+24.95%
90 päeva$ -0.00375-11.29%
Oasis Hinnamuutus täna

Täna registreeris ROSE muutuse $ -0.0004878 (-1.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Oasis 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0024 (-7.53%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Oasis 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ROSE $ +0.00589 (+24.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Oasis 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00375 (-11.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Oasis (ROSE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Oasis hinnaajaloo lehte.

Mis on Oasis (ROSE)

Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward

Oasis on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Oasis investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ROSE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Oasis kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Oasis ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Oasis hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oasis (ROSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oasis (ROSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oasis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Oasis hinna ennustust kohe!

Oasis (ROSE) tokenoomika

Oasis (ROSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Oasis (ROSE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Oasis osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Oasis osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ROSE kohalike valuutade suhtes

Oasis ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Oasis võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Oasis ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oasis kohta

Kui palju on Oasis (ROSE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROSE hind USD on 0.02949 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROSE/USD hind?
Praegune hind ROSE/USD on $ 0.02949. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Oasis turukapitalisatsioon?
ROSE turukapitalisatsioon on $ 218.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROSE ringlev varu?
ROSE ringlev varu on 7.41B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROSE (ATH) hind?
ROSE saavutab ATH hinna summas 0.5963579420049011 USD.
Mis oli kõigi aegade ROSE madalaim (ATL) hind?
ROSE nägi ATL hinda summas 0.019431918889546658 USD.
Milline on ROSE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROSE kauplemismaht on $ 277.58K USD.
Kas ROSE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROSE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:00:57 (UTC+8)

Oasis (ROSE) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

