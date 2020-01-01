Oasis (ROSE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Oasis (ROSE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Oasis (ROSE) teave Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward Ametlik veebisait: https://oasisprotocol.org/ Valge raamat: https://docs.oasis.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/S3SQfD6RheMXQ3EEYn1Z5sJsbtwfXdt7tSAVXPQFtYo Ostke ROSE kohe!

Oasis (ROSE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Oasis (ROSE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 202.58M $ 202.58M $ 202.58M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 7.41B $ 7.41B $ 7.41B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 273.50M $ 273.50M $ 273.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.185 $ 0.185 $ 0.185 Kõigi aegade madalaim: $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 Praegune hind: $ 0.02735 $ 0.02735 $ 0.02735 Lisateave Oasis (ROSE) hinna kohta

Oasis (ROSE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Oasis (ROSE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROSE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROSE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROSE tokeni tokenoomikat, avastage ROSE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ROSE Kas olete huvitatud Oasis (ROSE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ROSE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ROSE MEXC-ist osta!

Oasis (ROSE) hinna ajalugu ROSE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ROSE hinna ajalugu kohe!

ROSE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROSE võiks suunduda? Meie ROSE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROSE tokeni hinna ennustust kohe!

