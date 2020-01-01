Reality Metaverse (RMV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Reality Metaverse (RMV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Reality Metaverse (RMV) teave Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games. Ametlik veebisait: http://realitymeta.io/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90 Ostke RMV kohe!

Reality Metaverse (RMV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Reality Metaverse (RMV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 634.73K $ 634.73K $ 634.73K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 249.89M $ 249.89M $ 249.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 Praegune hind: $ 0.00254 $ 0.00254 $ 0.00254 Lisateave Reality Metaverse (RMV) hinna kohta

Reality Metaverse (RMV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Reality Metaverse (RMV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RMV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RMV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RMV tokeni tokenoomikat, avastage RMV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RMV Kas olete huvitatud Reality Metaverse (RMV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RMV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RMV MEXC-ist osta!

Reality Metaverse (RMV) hinna ajalugu RMV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RMV hinna ajalugu kohe!

RMV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RMV võiks suunduda? Meie RMV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RMV tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!