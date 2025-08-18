Rohkem infot RMV

1 RMV/USD reaalajas hind:

+0.39%1D
USD
Reality Metaverse (RMV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:00:43 (UTC+8)

Reality Metaverse (RMV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Reality Metaverse (RMV) reaalajas hind on $ 0.00254. Viimase 24 tunni jooksul RMV kaubeldud madalaim $ 0.00251 ja kõrgeim $ 0.00263 näitab aktiivset turu volatiivsust. RMVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09872345441372067 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001912759135737554.

Lüliajalise tootluse osas on RMV muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, +0.39% 24 tunni vältel -5.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Reality Metaverse (RMV) – turuteave

No.2285

MATIC

Reality Metaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 634.73K $ 10.11K 24 tunnise kauplemismahuga. RMV ringlev varu on 249.89M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Reality Metaverse (RMV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Reality Metaverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000099+0.39%
30 päeva$ -0.00037-12.72%
60 päeva$ +0.00007+2.83%
90 päeva$ -0.00025-8.97%
Reality Metaverse Hinnamuutus täna

Täna registreeris RMV muutuse $ +0.0000099 (+0.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Reality Metaverse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00037 (-12.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Reality Metaverse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RMV $ +0.00007 (+2.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Reality Metaverse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00025 (-8.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Reality Metaverse (RMV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Reality Metaverse hinnaajaloo lehte.

Mis on Reality Metaverse (RMV)

Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

Reality Metaverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Reality Metaverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RMV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Reality Metaverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Reality Metaverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Reality Metaverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Reality Metaverse (RMV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Reality Metaverse (RMV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Reality Metaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Reality Metaverse hinna ennustust kohe!

Reality Metaverse (RMV) tokenoomika

Reality Metaverse (RMV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RMV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Reality Metaverse (RMV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Reality Metaverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Reality Metaverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RMV kohalike valuutade suhtes

1 Reality Metaverse(RMV)/VND
66.8401
1 Reality Metaverse(RMV)/AUD
A$0.0038608
1 Reality Metaverse(RMV)/GBP
0.0018542
1 Reality Metaverse(RMV)/EUR
0.002159
1 Reality Metaverse(RMV)/USD
$0.00254
1 Reality Metaverse(RMV)/MYR
RM0.0106934
1 Reality Metaverse(RMV)/TRY
0.1036066
1 Reality Metaverse(RMV)/JPY
¥0.37338
1 Reality Metaverse(RMV)/ARS
ARS$3.2944054
1 Reality Metaverse(RMV)/RUB
0.2024634
1 Reality Metaverse(RMV)/INR
0.2222754
1 Reality Metaverse(RMV)/IDR
Rp40.9677362
1 Reality Metaverse(RMV)/KRW
3.5277552
1 Reality Metaverse(RMV)/PHP
0.143637
1 Reality Metaverse(RMV)/EGP
￡E.0.1225804
1 Reality Metaverse(RMV)/BRL
R$0.013716
1 Reality Metaverse(RMV)/CAD
C$0.0035052
1 Reality Metaverse(RMV)/BDT
0.3084576
1 Reality Metaverse(RMV)/NGN
3.8956996
1 Reality Metaverse(RMV)/UAH
0.1046734
1 Reality Metaverse(RMV)/VES
Bs0.3429
1 Reality Metaverse(RMV)/CLP
$2.44856
1 Reality Metaverse(RMV)/PKR
Rs0.7195312
1 Reality Metaverse(RMV)/KZT
1.3751814
1 Reality Metaverse(RMV)/THB
฿0.082042
1 Reality Metaverse(RMV)/TWD
NT$0.0762762
1 Reality Metaverse(RMV)/AED
د.إ0.0093218
1 Reality Metaverse(RMV)/CHF
Fr0.002032
1 Reality Metaverse(RMV)/HKD
HK$0.0198628
1 Reality Metaverse(RMV)/AMD
֏0.9709404
1 Reality Metaverse(RMV)/MAD
.د.م0.0228346
1 Reality Metaverse(RMV)/MXN
$0.0479298
1 Reality Metaverse(RMV)/PLN
0.0092456
1 Reality Metaverse(RMV)/RON
лв0.0109728
1 Reality Metaverse(RMV)/SEK
kr0.024257
1 Reality Metaverse(RMV)/BGN
лв0.0042418
1 Reality Metaverse(RMV)/HUF
Ft0.857504
1 Reality Metaverse(RMV)/CZK
0.053086
1 Reality Metaverse(RMV)/KWD
د.ك0.0007747
1 Reality Metaverse(RMV)/ILS
0.0085598
1 Reality Metaverse(RMV)/NOK
kr0.0258826
1 Reality Metaverse(RMV)/NZD
$0.0042672

Reality Metaverse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Reality Metaverse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Reality Metaverse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reality Metaverse kohta

Kui palju on Reality Metaverse (RMV) tänapäeval väärt?
Reaalajas RMV hind USD on 0.00254 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RMV/USD hind?
Praegune hind RMV/USD on $ 0.00254. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Reality Metaverse turukapitalisatsioon?
RMV turukapitalisatsioon on $ 634.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RMV ringlev varu?
RMV ringlev varu on 249.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RMV (ATH) hind?
RMV saavutab ATH hinna summas 0.09872345441372067 USD.
Mis oli kõigi aegade RMV madalaim (ATL) hind?
RMV nägi ATL hinda summas 0.001912759135737554 USD.
Milline on RMV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RMV kauplemismaht on $ 10.11K USD.
Kas RMV sel aastal kõrgemale ka suundub?
RMV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RMV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:00:43 (UTC+8)

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

