iExec RLC (RLC) reaalajas hind on $ 1.0022. Viimase 24 tunni jooksul RLC kaubeldud madalaim $ 0.9805 ja kõrgeim $ 1.0502 näitab aktiivset turu volatiivsust. RLCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.25819503 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.148837272278.
Lüliajalise tootluse osas on RLC muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -1.63% 24 tunni vältel -3.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
iExec RLC (RLC) – turuteave
iExec RLC praegune turukapitalisatsioon on $ 72.54M$ 689.90K 24 tunnise kauplemismahuga. RLC ringlev varu on 72.38M, mille koguvaru on 86999784.9868455. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 87.19M.
iExec RLC (RLC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse iExec RLC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.016585
-1.63%
30 päeva
$ -0.1365
-11.99%
60 päeva
$ +0.1236
+14.06%
90 päeva
$ -0.1847
-15.57%
iExec RLC Hinnamuutus täna
Täna registreeris RLC muutuse $ -0.016585 (-1.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
iExec RLC 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1365 (-11.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
iExec RLC 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RLC $ +0.1236 (+14.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
iExec RLC 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1847 (-15.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada iExec RLC (RLC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”
iExec RLC hinna ennustus (USD)
