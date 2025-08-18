Rohkem infot RLC

RLC Hinnainfo

RLC Valge raamat

RLC Ametlik veebisait

RLC Tokenoomika

RLC Hinnaprognoos

RLC Ajalugu

RLC – ostujuhend

RLC-usaldusraha valuutakonverter

RLC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

iExec RLC logo

iExec RLC hind(RLC)

1 RLC/USD reaalajas hind:

$1.0009
$1.0009$1.0009
-1.63%1D
USD
iExec RLC (RLC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:00:35 (UTC+8)

iExec RLC (RLC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.9805
$ 0.9805$ 0.9805
24 h madal
$ 1.0502
$ 1.0502$ 1.0502
24 h kõrge

$ 0.9805
$ 0.9805$ 0.9805

$ 1.0502
$ 1.0502$ 1.0502

$ 16.25819503
$ 16.25819503$ 16.25819503

$ 0.148837272278
$ 0.148837272278$ 0.148837272278

-0.50%

-1.63%

-3.19%

-3.19%

iExec RLC (RLC) reaalajas hind on $ 1.0022. Viimase 24 tunni jooksul RLC kaubeldud madalaim $ 0.9805 ja kõrgeim $ 1.0502 näitab aktiivset turu volatiivsust. RLCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.25819503 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.148837272278.

Lüliajalise tootluse osas on RLC muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -1.63% 24 tunni vältel -3.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

iExec RLC (RLC) – turuteave

No.465

$ 72.54M
$ 72.54M$ 72.54M

$ 689.90K
$ 689.90K$ 689.90K

$ 87.19M
$ 87.19M$ 87.19M

72.38M
72.38M 72.38M

86,999,784.9868455
86,999,784.9868455 86,999,784.9868455

86,999,784.9868455
86,999,784.9868455 86,999,784.9868455

83.19%

ETH

iExec RLC praegune turukapitalisatsioon on $ 72.54M $ 689.90K 24 tunnise kauplemismahuga. RLC ringlev varu on 72.38M, mille koguvaru on 86999784.9868455. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 87.19M.

iExec RLC (RLC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse iExec RLC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.016585-1.63%
30 päeva$ -0.1365-11.99%
60 päeva$ +0.1236+14.06%
90 päeva$ -0.1847-15.57%
iExec RLC Hinnamuutus täna

Täna registreeris RLC muutuse $ -0.016585 (-1.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

iExec RLC 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1365 (-11.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

iExec RLC 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RLC $ +0.1236 (+14.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

iExec RLC 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1847 (-15.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada iExec RLC (RLC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe iExec RLC hinnaajaloo lehte.

Mis on iExec RLC (RLC)

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

iExec RLC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie iExec RLC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RLC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse iExec RLC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie iExec RLC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

iExec RLC hinna ennustus (USD)

Kui palju on iExec RLC (RLC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie iExec RLC (RLC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida iExec RLC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake iExec RLC hinna ennustust kohe!

iExec RLC (RLC) tokenoomika

iExec RLC (RLC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RLC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

iExec RLC (RLC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas iExec RLC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust iExec RLC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RLC kohalike valuutade suhtes

1 iExec RLC(RLC)/VND
26,372.893
1 iExec RLC(RLC)/AUD
A$1.523344
1 iExec RLC(RLC)/GBP
0.731606
1 iExec RLC(RLC)/EUR
0.85187
1 iExec RLC(RLC)/USD
$1.0022
1 iExec RLC(RLC)/MYR
RM4.219262
1 iExec RLC(RLC)/TRY
40.879738
1 iExec RLC(RLC)/JPY
¥147.3234
1 iExec RLC(RLC)/ARS
ARS$1,299.863422
1 iExec RLC(RLC)/RUB
79.885362
1 iExec RLC(RLC)/INR
87.702522
1 iExec RLC(RLC)/IDR
Rp16,164.513866
1 iExec RLC(RLC)/KRW
1,391.935536
1 iExec RLC(RLC)/PHP
56.67441
1 iExec RLC(RLC)/EGP
￡E.48.366172
1 iExec RLC(RLC)/BRL
R$5.41188
1 iExec RLC(RLC)/CAD
C$1.383036
1 iExec RLC(RLC)/BDT
121.707168
1 iExec RLC(RLC)/NGN
1,537.114228
1 iExec RLC(RLC)/UAH
41.300662
1 iExec RLC(RLC)/VES
Bs135.297
1 iExec RLC(RLC)/CLP
$966.1208
1 iExec RLC(RLC)/PKR
Rs283.903216
1 iExec RLC(RLC)/KZT
542.601102
1 iExec RLC(RLC)/THB
฿32.37106
1 iExec RLC(RLC)/TWD
NT$30.096066
1 iExec RLC(RLC)/AED
د.إ3.678074
1 iExec RLC(RLC)/CHF
Fr0.80176
1 iExec RLC(RLC)/HKD
HK$7.837204
1 iExec RLC(RLC)/AMD
֏383.100972
1 iExec RLC(RLC)/MAD
.د.م9.009778
1 iExec RLC(RLC)/MXN
$18.911514
1 iExec RLC(RLC)/PLN
3.648008
1 iExec RLC(RLC)/RON
лв4.329504
1 iExec RLC(RLC)/SEK
kr9.57101
1 iExec RLC(RLC)/BGN
лв1.673674
1 iExec RLC(RLC)/HUF
Ft338.34272
1 iExec RLC(RLC)/CZK
20.94598
1 iExec RLC(RLC)/KWD
د.ك0.305671
1 iExec RLC(RLC)/ILS
3.377414
1 iExec RLC(RLC)/NOK
kr10.212418
1 iExec RLC(RLC)/NZD
$1.683696

iExec RLC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest iExec RLC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse iExec RLC ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse iExec RLC kohta

Kui palju on iExec RLC (RLC) tänapäeval väärt?
Reaalajas RLC hind USD on 1.0022 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RLC/USD hind?
Praegune hind RLC/USD on $ 1.0022. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on iExec RLC turukapitalisatsioon?
RLC turukapitalisatsioon on $ 72.54M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RLC ringlev varu?
RLC ringlev varu on 72.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RLC (ATH) hind?
RLC saavutab ATH hinna summas 16.25819503 USD.
Mis oli kõigi aegade RLC madalaim (ATL) hind?
RLC nägi ATL hinda summas 0.148837272278 USD.
Milline on RLC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RLC kauplemismaht on $ 689.90K USD.
Kas RLC sel aastal kõrgemale ka suundub?
RLC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RLC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:00:35 (UTC+8)

iExec RLC (RLC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RLC/USD kalkulaator

Summa

RLC
RLC
USD
USD

1 RLC = 1.0022 USD

Kauplemine: RLC

RLCUSDT
$1.0009
$1.0009$1.0009
-1.66%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu