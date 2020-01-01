iExec RLC (RLC) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi iExec RLC (RLC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

iExec RLC (RLC) teave

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

Ametlik veebisait:
https://iex.ec/
Valge raamat:
https://www.iex.ec/developers
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x607F4C5BB672230e8672085532f7e901544a7375

iExec RLC (RLC) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage iExec RLC (RLC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 72.42M
Koguvaru:
$ 87.00M
Ringlev varu:
$ 72.38M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 87.04M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 4.7815
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.148837272278
Praegune hind:
$ 1.0005
iExec RLC (RLC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

iExec RLC (RLC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate RLC tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

RLC tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate RLC tokeni tokenoomikat, avastage RLC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RLC

Kas olete huvitatud iExec RLC (RLC) lisamisest oma portfooliosse?

iExec RLC (RLC) hinna ajalugu

RLC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

RLC – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu RLC võiks suunduda? Meie RLC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.