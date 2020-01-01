RIF (RIF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RIF (RIF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RIF (RIF) teave RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment. Ametlik veebisait: https://rif.technology/ Valge raamat: https://rif.technology/static/add903ce229a6f45a606cd78b028cf9e/RIF-whitepaper-V2.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/AAeENcfHbTExuTvs4q7r9Bjax98Dg6BGX3aMph4bTLdK Ostke RIF kohe!

RIF (RIF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RIF (RIF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.46M $ 56.46M $ 56.46M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.46M $ 56.46M $ 56.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.45724 $ 0.45724 $ 0.45724 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0273613350172 $ 0.0273613350172 $ 0.0273613350172 Praegune hind: $ 0.05646 $ 0.05646 $ 0.05646 Lisateave RIF (RIF) hinna kohta

RIF (RIF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RIF (RIF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RIF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RIF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RIF tokeni tokenoomikat, avastage RIF tokeni reaalajas hinda!

RIF (RIF) hinna ajalugu RIF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RIF hinna ajalugu kohe!

RIF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RIF võiks suunduda? Meie RIF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RIF tokeni hinna ennustust kohe!

