Rohkem infot RIF

RIF Hinnainfo

RIF Valge raamat

RIF Ametlik veebisait

RIF Tokenoomika

RIF Hinnaprognoos

RIF Ajalugu

RIF – ostujuhend

RIF-usaldusraha valuutakonverter

RIF Hetketurg

RIF USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

RIF logo

RIF hind(RIF)

1 RIF/USD reaalajas hind:

$0.05757
$0.05757$0.05757
-0.96%1D
USD
RIF (RIF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:10:44 (UTC+8)

RIF (RIF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05671
$ 0.05671$ 0.05671
24 h madal
$ 0.0586
$ 0.0586$ 0.0586
24 h kõrge

$ 0.05671
$ 0.05671$ 0.05671

$ 0.0586
$ 0.0586$ 0.0586

$ 0.45910638
$ 0.45910638$ 0.45910638

$ 0.0273613350172
$ 0.0273613350172$ 0.0273613350172

-1.24%

-0.96%

+0.01%

+0.01%

RIF (RIF) reaalajas hind on $ 0.05757. Viimase 24 tunni jooksul RIF kaubeldud madalaim $ 0.05671 ja kõrgeim $ 0.0586 näitab aktiivset turu volatiivsust. RIFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.45910638 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0273613350172.

Lüliajalise tootluse osas on RIF muutunud -1.24% viimase tunni jooksul, -0.96% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RIF (RIF) – turuteave

No.543

$ 57.57M
$ 57.57M$ 57.57M

$ 359.59K
$ 359.59K$ 359.59K

$ 57.57M
$ 57.57M$ 57.57M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

RBTC

RIF praegune turukapitalisatsioon on $ 57.57M $ 359.59K 24 tunnise kauplemismahuga. RIF ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.57M.

RIF (RIF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse RIF tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000558-0.96%
30 päeva$ -0.00452-7.28%
60 päeva$ +0.00685+13.50%
90 päeva$ +0.00193+3.46%
RIF Hinnamuutus täna

Täna registreeris RIF muutuse $ -0.000558 (-0.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

RIF 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00452 (-7.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

RIF 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RIF $ +0.00685 (+13.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

RIF 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00193 (+3.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada RIF (RIF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe RIF hinnaajaloo lehte.

Mis on RIF (RIF)

RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard)  is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.

RIF on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RIF investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RIF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse RIF kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RIF ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

RIF hinna ennustus (USD)

Kui palju on RIF (RIF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RIF (RIF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RIF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RIF hinna ennustust kohe!

RIF (RIF) tokenoomika

RIF (RIF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

RIF (RIF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas RIF osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RIF osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RIF kohalike valuutade suhtes

1 RIF(RIF)/VND
1,514.95455
1 RIF(RIF)/AUD
A$0.0880821
1 RIF(RIF)/GBP
0.0420261
1 RIF(RIF)/EUR
0.0489345
1 RIF(RIF)/USD
$0.05757
1 RIF(RIF)/MYR
RM0.2423697
1 RIF(RIF)/TRY
2.3482803
1 RIF(RIF)/JPY
¥8.46279
1 RIF(RIF)/ARS
ARS$74.5721481
1 RIF(RIF)/RUB
4.5854505
1 RIF(RIF)/INR
5.0379507
1 RIF(RIF)/IDR
Rp928.5482571
1 RIF(RIF)/KRW
79.9578216
1 RIF(RIF)/PHP
3.2555835
1 RIF(RIF)/EGP
￡E.2.7760254
1 RIF(RIF)/BRL
R$0.310878
1 RIF(RIF)/CAD
C$0.0794466
1 RIF(RIF)/BDT
6.9913008
1 RIF(RIF)/NGN
88.2974118
1 RIF(RIF)/UAH
2.3724597
1 RIF(RIF)/VES
Bs7.77195
1 RIF(RIF)/CLP
$55.49748
1 RIF(RIF)/PKR
Rs16.3084296
1 RIF(RIF)/KZT
31.1689737
1 RIF(RIF)/THB
฿1.8629652
1 RIF(RIF)/TWD
NT$1.7288271
1 RIF(RIF)/AED
د.إ0.2112819
1 RIF(RIF)/CHF
Fr0.046056
1 RIF(RIF)/HKD
HK$0.4501974
1 RIF(RIF)/AMD
֏22.0067082
1 RIF(RIF)/MAD
.د.م0.5175543
1 RIF(RIF)/MXN
$1.0782861
1 RIF(RIF)/PLN
0.2089791
1 RIF(RIF)/RON
лв0.2487024
1 RIF(RIF)/SEK
kr0.5486421
1 RIF(RIF)/BGN
лв0.0961419
1 RIF(RIF)/HUF
Ft19.4229666
1 RIF(RIF)/CZK
1.2037887
1 RIF(RIF)/KWD
د.ك0.01755885
1 RIF(RIF)/ILS
0.1940109
1 RIF(RIF)/NOK
kr0.5849112
1 RIF(RIF)/NZD
$0.0967176

RIF ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest RIF võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse RIF ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RIF kohta

Kui palju on RIF (RIF) tänapäeval väärt?
Reaalajas RIF hind USD on 0.05757 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RIF/USD hind?
Praegune hind RIF/USD on $ 0.05757. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RIF turukapitalisatsioon?
RIF turukapitalisatsioon on $ 57.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RIF ringlev varu?
RIF ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIF (ATH) hind?
RIF saavutab ATH hinna summas 0.45910638 USD.
Mis oli kõigi aegade RIF madalaim (ATL) hind?
RIF nägi ATL hinda summas 0.0273613350172 USD.
Milline on RIF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RIF kauplemismaht on $ 359.59K USD.
Kas RIF sel aastal kõrgemale ka suundub?
RIF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:10:44 (UTC+8)

RIF (RIF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RIF/USD kalkulaator

Summa

RIF
RIF
USD
USD

1 RIF = 0.05757 USD

Kauplemine: RIF

RIFUSDT
$0.05757
$0.05757$0.05757
-0.86%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu