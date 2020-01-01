RealEstateMetaverse (REM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RealEstateMetaverse (REM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RealEstateMetaverse (REM) teave REM Ecosystem aims to revolutionize real estate by enabling users to invest in and acquire real-life properties worldwide through blockchain-powered solutions, emphasizing affordability, fractional ownership, liquidity, and global accessibility. Ametlik veebisait: https://www.remmeta.ai/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x83d5D441eD15737D34226b682F7427d2217f2a8f Ostke REM kohe!

RealEstateMetaverse (REM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RealEstateMetaverse (REM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.93211 $ 0.93211 $ 0.93211 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 $ 0.000530505971614396 Praegune hind: $ 0.001964 $ 0.001964 $ 0.001964 Lisateave RealEstateMetaverse (REM) hinna kohta

RealEstateMetaverse (REM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RealEstateMetaverse (REM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REM tokeni tokenoomikat, avastage REM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust REM Kas olete huvitatud RealEstateMetaverse (REM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid REM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas REM MEXC-ist osta!

RealEstateMetaverse (REM) hinna ajalugu REM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage REM hinna ajalugu kohe!

REM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REM võiks suunduda? Meie REM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REM tokeni hinna ennustust kohe!

