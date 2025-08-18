REI Network (REI) reaalajas hind on $ 0.01866. Viimase 24 tunni jooksul REI kaubeldud madalaim $ 0.01842 ja kõrgeim $ 0.01893 näitab aktiivset turu volatiivsust. REIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3574708591914533 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013414807506717278.
Lüliajalise tootluse osas on REI muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -1.21% 24 tunni vältel -2.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
REI Network (REI) – turuteave
$ 17.73M
$ 246.61K
$ 18.66M
950.00M
1,000,000,000
REI Network praegune turukapitalisatsioon on $ 17.73M$ 246.61K 24 tunnise kauplemismahuga. REI ringlev varu on 950.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
REI Network (REI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse REI Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002286
-1.21%
30 päeva
$ +0.00085
+4.77%
60 päeva
$ +0.00314
+20.23%
90 päeva
$ -0.00093
-4.75%
REI Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris REI muutuse $ -0.0002286 (-1.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
REI Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00085 (+4.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
REI Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus REI $ +0.00314 (+20.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
REI Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00093 (-4.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.
