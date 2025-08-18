Rohkem infot REI

1 REI/USD reaalajas hind:

$0.01866
$0.01866$0.01866
REI Network (REI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:50:20 (UTC+8)

REI Network (REI) hinna teave (USD)

REI Network (REI) reaalajas hind on $ 0.01866. Viimase 24 tunni jooksul REI kaubeldud madalaim $ 0.01842 ja kõrgeim $ 0.01893 näitab aktiivset turu volatiivsust. REIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3574708591914533 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013414807506717278.

Lüliajalise tootluse osas on REI muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -1.21% 24 tunni vältel -2.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

REI Network (REI) – turuteave

$ 17.73M
$ 17.73M$ 17.73M

$ 246.61K
$ 246.61K$ 246.61K

$ 18.66M
$ 18.66M$ 18.66M

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

REI Network praegune turukapitalisatsioon on $ 17.73M $ 246.61K 24 tunnise kauplemismahuga. REI ringlev varu on 950.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

REI Network (REI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse REI Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002286-1.21%
30 päeva$ +0.00085+4.77%
60 päeva$ +0.00314+20.23%
90 päeva$ -0.00093-4.75%
REI Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris REI muutuse $ -0.0002286 (-1.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

REI Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00085 (+4.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

REI Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus REI $ +0.00314 (+20.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

REI Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00093 (-4.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada REI Network (REI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe REI Network hinnaajaloo lehte.

Mis on REI Network (REI)

REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

REI Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie REI Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida REI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse REI Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie REI Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

REI Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on REI Network (REI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie REI Network (REI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida REI Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake REI Network hinna ennustust kohe!

REI Network (REI) tokenoomika

REI Network (REI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

REI Network (REI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas REI Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust REI Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

REI kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest REI Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse REI Network ametlik veebisait
Kui palju on REI Network (REI) tänapäeval väärt?
Reaalajas REI hind USD on 0.01866 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REI/USD hind?
Praegune hind REI/USD on $ 0.01866. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on REI Network turukapitalisatsioon?
REI turukapitalisatsioon on $ 17.73M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REI ringlev varu?
REI ringlev varu on 950.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REI (ATH) hind?
REI saavutab ATH hinna summas 0.3574708591914533 USD.
Mis oli kõigi aegade REI madalaim (ATL) hind?
REI nägi ATL hinda summas 0.013414807506717278 USD.
Milline on REI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REI kauplemismaht on $ 246.61K USD.
Kas REI sel aastal kõrgemale ka suundub?
REI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:50:20 (UTC+8)

REI Network (REI) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

