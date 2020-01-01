REI Network (REI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi REI Network (REI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

REI Network (REI) teave REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT. Ametlik veebisait: https://rei.network/ Plokiahela Explorer: https://scan.rei.network/

REI Network (REI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage REI Network (REI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.96M $ 16.96M $ 16.96M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.85M $ 17.85M $ 17.85M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.35798 $ 0.35798 $ 0.35798 Kõigi aegade madalaim: $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 Praegune hind: $ 0.01785 $ 0.01785 $ 0.01785 Lisateave REI Network (REI) hinna kohta

REI Network (REI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud REI Network (REI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REI tokeni tokenoomikat, avastage REI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust REI Kas olete huvitatud REI Network (REI) lisamisest oma portfooliosse?

REI Network (REI) hinna ajalugu REI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage REI hinna ajalugu kohe!

REI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REI võiks suunduda? Meie REI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REI tokeni hinna ennustust kohe!

