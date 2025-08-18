Rohkem infot REDO

Resistance Dog hind(REDO)

1 REDO/USD reaalajas hind:

$0.15535
$0.15535$0.15535
+7.95%1D
USD
Resistance Dog (REDO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:10:23 (UTC+8)

Resistance Dog (REDO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1307
$ 0.1307$ 0.1307
24 h madal
$ 0.164
$ 0.164$ 0.164
24 h kõrge

$ 0.1307
$ 0.1307$ 0.1307

$ 0.164
$ 0.164$ 0.164

$ 1.4238617918488574
$ 1.4238617918488574$ 1.4238617918488574

$ 0.02596915379052476
$ 0.02596915379052476$ 0.02596915379052476

-0.26%

+7.95%

+47.32%

+47.32%

Resistance Dog (REDO) reaalajas hind on $ 0.15535. Viimase 24 tunni jooksul REDO kaubeldud madalaim $ 0.1307 ja kõrgeim $ 0.164 näitab aktiivset turu volatiivsust. REDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4238617918488574 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02596915379052476.

Lüliajalise tootluse osas on REDO muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, +7.95% 24 tunni vältel +47.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Resistance Dog (REDO) – turuteave

No.3731

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 116.60K
$ 116.60K$ 116.60K

$ 15.53M
$ 15.53M$ 15.53M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

TONCOIN

Resistance Dog praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 116.60K 24 tunnise kauplemismahuga. REDO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.53M.

Resistance Dog (REDO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Resistance Dog tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0114408+7.95%
30 päeva$ +0.10047+183.07%
60 päeva$ +0.09599+161.70%
90 päeva$ +0.08585+123.52%
Resistance Dog Hinnamuutus täna

Täna registreeris REDO muutuse $ +0.0114408 (+7.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Resistance Dog 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.10047 (+183.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Resistance Dog 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus REDO $ +0.09599 (+161.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Resistance Dog 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.08585 (+123.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Resistance Dog (REDO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Resistance Dog hinnaajaloo lehte.

Mis on Resistance Dog (REDO)

Resistance Dog is a meme coin on Ton chain

Resistance Dog on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Resistance Dog investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida REDO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Resistance Dog kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Resistance Dog ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Resistance Dog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Resistance Dog (REDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Resistance Dog (REDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Resistance Dog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Resistance Dog hinna ennustust kohe!

Resistance Dog (REDO) tokenoomika

Resistance Dog (REDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Resistance Dog (REDO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Resistance Dog osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Resistance Dog osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

REDO kohalike valuutade suhtes

1 Resistance Dog(REDO)/VND
4,088.03525
1 Resistance Dog(REDO)/AUD
A$0.2376855
1 Resistance Dog(REDO)/GBP
0.1134055
1 Resistance Dog(REDO)/EUR
0.1320475
1 Resistance Dog(REDO)/USD
$0.15535
1 Resistance Dog(REDO)/MYR
RM0.6540235
1 Resistance Dog(REDO)/TRY
6.3367265
1 Resistance Dog(REDO)/JPY
¥22.83645
1 Resistance Dog(REDO)/ARS
ARS$201.2295155
1 Resistance Dog(REDO)/RUB
12.3736275
1 Resistance Dog(REDO)/INR
13.5946785
1 Resistance Dog(REDO)/IDR
Rp2,505.6448105
1 Resistance Dog(REDO)/KRW
215.762508
1 Resistance Dog(REDO)/PHP
8.7850425
1 Resistance Dog(REDO)/EGP
￡E.7.490977
1 Resistance Dog(REDO)/BRL
R$0.83889
1 Resistance Dog(REDO)/CAD
C$0.214383
1 Resistance Dog(REDO)/BDT
18.865704
1 Resistance Dog(REDO)/NGN
238.266509
1 Resistance Dog(REDO)/UAH
6.4019735
1 Resistance Dog(REDO)/VES
Bs20.97225
1 Resistance Dog(REDO)/CLP
$149.7574
1 Resistance Dog(REDO)/PKR
Rs44.007548
1 Resistance Dog(REDO)/KZT
84.1080435
1 Resistance Dog(REDO)/THB
฿5.027126
1 Resistance Dog(REDO)/TWD
NT$4.6651605
1 Resistance Dog(REDO)/AED
د.إ0.5701345
1 Resistance Dog(REDO)/CHF
Fr0.12428
1 Resistance Dog(REDO)/HKD
HK$1.214837
1 Resistance Dog(REDO)/AMD
֏59.384091
1 Resistance Dog(REDO)/MAD
.د.م1.3965965
1 Resistance Dog(REDO)/MXN
$2.9097055
1 Resistance Dog(REDO)/PLN
0.5639205
1 Resistance Dog(REDO)/RON
лв0.671112
1 Resistance Dog(REDO)/SEK
kr1.4804855
1 Resistance Dog(REDO)/BGN
лв0.2594345
1 Resistance Dog(REDO)/HUF
Ft52.411983
1 Resistance Dog(REDO)/CZK
3.2483685
1 Resistance Dog(REDO)/KWD
د.ك0.04738175
1 Resistance Dog(REDO)/ILS
0.5235295
1 Resistance Dog(REDO)/NOK
kr1.578356
1 Resistance Dog(REDO)/NZD
$0.260988

Resistance Dog ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Resistance Dog võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Resistance Dog ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Resistance Dog kohta

Kui palju on Resistance Dog (REDO) tänapäeval väärt?
Reaalajas REDO hind USD on 0.15535 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REDO/USD hind?
Praegune hind REDO/USD on $ 0.15535. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Resistance Dog turukapitalisatsioon?
REDO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REDO ringlev varu?
REDO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REDO (ATH) hind?
REDO saavutab ATH hinna summas 1.4238617918488574 USD.
Mis oli kõigi aegade REDO madalaim (ATL) hind?
REDO nägi ATL hinda summas 0.02596915379052476 USD.
Milline on REDO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REDO kauplemismaht on $ 116.60K USD.
Kas REDO sel aastal kõrgemale ka suundub?
REDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REDO hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:10:23 (UTC+8)

Resistance Dog (REDO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 REDO = 0.15534 USD

