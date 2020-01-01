Resistance Dog (REDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Resistance Dog (REDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Resistance Dog (REDO) teave Resistance Dog is a meme coin on Ton chain Ametlik veebisait: https://redoton.com Valge raamat: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:eb50136e-81f2-40ba-b6cd-76db7f0dcd2c?viewer%21megaVerb=group-discover Plokiahela Explorer: https://tonviewer.com/EQBZ_cafPyDr5KUTs0aNxh0ZTDhkpEZONmLJA2SNGlLm4Cko Ostke REDO kohe!

Resistance Dog (REDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Resistance Dog (REDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.79M $ 12.79M $ 12.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8789 $ 0.8789 $ 0.8789 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 Praegune hind: $ 0.12787 $ 0.12787 $ 0.12787 Lisateave Resistance Dog (REDO) hinna kohta

Resistance Dog (REDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Resistance Dog (REDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REDO tokeni tokenoomikat, avastage REDO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust REDO Kas olete huvitatud Resistance Dog (REDO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid REDO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas REDO MEXC-ist osta!

Resistance Dog (REDO) hinna ajalugu REDO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage REDO hinna ajalugu kohe!

REDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REDO võiks suunduda? Meie REDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REDO tokeni hinna ennustust kohe!

