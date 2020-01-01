RedStone (RED) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RedStone (RED) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RedStone (RED) teave RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more. Ametlik veebisait: https://redstone.finance/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc43c6bfeda065fe2c4c11765bf838789bd0bb5de Ostke RED kohe!

RedStone (RED) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RedStone (RED) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 107.49M $ 107.49M $ 107.49M Koguvaru: $ 597.00M $ 597.00M $ 597.00M Ringlev varu: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 383.90M $ 383.90M $ 383.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.1014 $ 1.1014 $ 1.1014 Kõigi aegade madalaim: $ 0.23305251918481165 $ 0.23305251918481165 $ 0.23305251918481165 Praegune hind: $ 0.3839 $ 0.3839 $ 0.3839 Lisateave RedStone (RED) hinna kohta

RedStone (RED) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RedStone (RED) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RED tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RED tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RED tokeni tokenoomikat, avastage RED tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust RED Kas olete huvitatud RedStone (RED) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid RED ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas RED MEXC-ist osta!

RedStone (RED) hinna ajalugu RED hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RED hinna ajalugu kohe!

RED – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RED võiks suunduda? Meie RED hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RED tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!