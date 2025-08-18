Rohkem infot RED

RedStone (RED) reaalajas hinnagraafik
RedStone (RED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

0.00%

-1.32%

-11.14%

-11.14%

RedStone (RED) reaalajas hind on $ 0.3941. Viimase 24 tunni jooksul RED kaubeldud madalaim $ 0.3774 ja kõrgeim $ 0.4009 näitab aktiivset turu volatiivsust. REDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4560272855118426 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.23305251918481165.

Lüliajalise tootluse osas on RED muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -11.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RedStone (RED) – turuteave

No.360

28.00%

ETH

RedStone praegune turukapitalisatsioon on $ 110.35M $ 422.64K 24 tunnise kauplemismahuga. RED ringlev varu on 280.00M, mille koguvaru on 597000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 394.10M.

RedStone (RED) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse RedStone tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00527-1.32%
30 päeva$ +0.0395+11.13%
60 päeva$ +0.1325+50.64%
90 päeva$ -0.0179-4.35%
RedStone Hinnamuutus täna

Täna registreeris RED muutuse $ -0.00527 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

RedStone 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0395 (+11.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

RedStone 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RED $ +0.1325 (+50.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

RedStone 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0179 (-4.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada RedStone (RED) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe RedStone hinnaajaloo lehte.

Mis on RedStone (RED)

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

RedStone on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RedStone investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RED panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse RedStone kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RedStone ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

RedStone hinna ennustus (USD)

Kui palju on RedStone (RED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RedStone (RED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RedStone nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RedStone hinna ennustust kohe!

RedStone (RED) tokenoomika

RedStone (RED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

RedStone (RED) ostujuhend

Kas otsite, kuidas RedStone osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RedStone osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RED kohalike valuutade suhtes

1 RedStone(RED)/VND
1 RedStone(RED)/AUD
1 RedStone(RED)/GBP
1 RedStone(RED)/EUR
1 RedStone(RED)/USD
1 RedStone(RED)/MYR
1 RedStone(RED)/TRY
1 RedStone(RED)/JPY
1 RedStone(RED)/ARS
1 RedStone(RED)/RUB
1 RedStone(RED)/INR
1 RedStone(RED)/IDR
1 RedStone(RED)/KRW
1 RedStone(RED)/PHP
1 RedStone(RED)/EGP
1 RedStone(RED)/BRL
1 RedStone(RED)/CAD
1 RedStone(RED)/BDT
1 RedStone(RED)/NGN
1 RedStone(RED)/UAH
1 RedStone(RED)/VES
1 RedStone(RED)/CLP
1 RedStone(RED)/PKR
1 RedStone(RED)/KZT
1 RedStone(RED)/THB
1 RedStone(RED)/TWD
1 RedStone(RED)/AED
1 RedStone(RED)/CHF
1 RedStone(RED)/HKD
1 RedStone(RED)/AMD
1 RedStone(RED)/MAD
1 RedStone(RED)/MXN
1 RedStone(RED)/PLN
1 RedStone(RED)/RON
1 RedStone(RED)/SEK
1 RedStone(RED)/BGN
1 RedStone(RED)/HUF
1 RedStone(RED)/CZK
1 RedStone(RED)/KWD
1 RedStone(RED)/ILS
1 RedStone(RED)/NOK
1 RedStone(RED)/NZD
$0.662088

RedStone ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest RedStone võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse RedStone ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RedStone kohta

Kui palju on RedStone (RED) tänapäeval väärt?
Reaalajas RED hind USD on 0.3941 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RED/USD hind?
Praegune hind RED/USD on $ 0.3941. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RedStone turukapitalisatsioon?
RED turukapitalisatsioon on $ 110.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RED ringlev varu?
RED ringlev varu on 280.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RED (ATH) hind?
RED saavutab ATH hinna summas 1.4560272855118426 USD.
Mis oli kõigi aegade RED madalaim (ATL) hind?
RED nägi ATL hinda summas 0.23305251918481165 USD.
Milline on RED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RED kauplemismaht on $ 422.64K USD.
Kas RED sel aastal kõrgemale ka suundub?
RED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RED hinna ennustust.
RedStone (RED) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
