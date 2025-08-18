RedStone (RED) reaalajas hind on $ 0.3941. Viimase 24 tunni jooksul RED kaubeldud madalaim $ 0.3774 ja kõrgeim $ 0.4009 näitab aktiivset turu volatiivsust. REDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4560272855118426 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.23305251918481165.
Lüliajalise tootluse osas on RED muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel -11.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
RedStone (RED) – turuteave
No.360
$ 110.35M
$ 110.35M$ 110.35M
$ 422.64K
$ 422.64K$ 422.64K
$ 394.10M
$ 394.10M$ 394.10M
280.00M
280.00M 280.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
597,000,000
597,000,000 597,000,000
28.00%
ETH
RedStone praegune turukapitalisatsioon on $ 110.35M$ 422.64K 24 tunnise kauplemismahuga. RED ringlev varu on 280.00M, mille koguvaru on 597000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 394.10M.
RedStone (RED) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse RedStone tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00527
-1.32%
30 päeva
$ +0.0395
+11.13%
60 päeva
$ +0.1325
+50.64%
90 päeva
$ -0.0179
-4.35%
RedStone Hinnamuutus täna
Täna registreeris RED muutuse $ -0.00527 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
RedStone 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0395 (+11.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
RedStone 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RED $ +0.1325 (+50.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
RedStone 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0179 (-4.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada RedStone (RED) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.
RedStone on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie RedStone investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RED panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse RedStone kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie RedStone ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
RedStone hinna ennustus (USD)
Kui palju on RedStone (RED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RedStone (RED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RedStone nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
RedStone (RED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
RedStone (RED) ostujuhend
Kas otsite, kuidas RedStone osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust RedStone osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.