Radicle logo

Radicle hind(RAD)

1 RAD/USD reaalajas hind:

$0.6495
$0.6495$0.6495
-0.67%1D
USD
Radicle (RAD) reaalajas hinnagraafik
Radicle (RAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.636
$ 0.636$ 0.636
24 h madal
$ 0.6552
$ 0.6552$ 0.6552
24 h kõrge

$ 0.636
$ 0.636$ 0.636

$ 0.6552
$ 0.6552$ 0.6552

$ 27.35201922
$ 27.35201922$ 27.35201922

$ 0.5661187598774695
$ 0.5661187598774695$ 0.5661187598774695

-0.50%

-0.67%

+0.44%

+0.44%

Radicle (RAD) reaalajas hind on $ 0.6495. Viimase 24 tunni jooksul RAD kaubeldud madalaim $ 0.636 ja kõrgeim $ 0.6552 näitab aktiivset turu volatiivsust. RADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 27.35201922 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5661187598774695.

Lüliajalise tootluse osas on RAD muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -0.67% 24 tunni vältel +0.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Radicle (RAD) – turuteave

No.727

$ 33.50M
$ 33.50M$ 33.50M

$ 458.87K
$ 458.87K$ 458.87K

$ 64.95M
$ 64.95M$ 64.95M

51.58M
51.58M 51.58M

99,999,620
99,999,620 99,999,620

99,998,580
99,998,580 99,998,580

51.57%

ETH

Radicle praegune turukapitalisatsioon on $ 33.50M $ 458.87K 24 tunnise kauplemismahuga. RAD ringlev varu on 51.58M, mille koguvaru on 99998580. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.95M.

Radicle (RAD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Radicle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.004381-0.67%
30 päeva$ -0.0178-2.67%
60 päeva$ +0.004+0.61%
90 päeva$ -0.1523-19.00%
Radicle Hinnamuutus täna

Täna registreeris RAD muutuse $ -0.004381 (-0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Radicle 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0178 (-2.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Radicle 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RAD $ +0.004 (+0.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Radicle 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1523 (-19.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Radicle (RAD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Radicle hinnaajaloo lehte.

Mis on Radicle (RAD)

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Radicle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Radicle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RAD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Radicle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Radicle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Radicle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Radicle (RAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Radicle (RAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Radicle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Radicle hinna ennustust kohe!

Radicle (RAD) tokenoomika

Radicle (RAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Radicle (RAD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Radicle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Radicle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RAD kohalike valuutade suhtes

1 Radicle(RAD)/VND
17,091.5925
1 Radicle(RAD)/AUD
A$0.98724
1 Radicle(RAD)/GBP
0.474135
1 Radicle(RAD)/EUR
0.552075
1 Radicle(RAD)/USD
$0.6495
1 Radicle(RAD)/MYR
RM2.734395
1 Radicle(RAD)/TRY
26.493105
1 Radicle(RAD)/JPY
¥95.4765
1 Radicle(RAD)/ARS
ARS$842.407995
1 Radicle(RAD)/RUB
51.771645
1 Radicle(RAD)/INR
56.837745
1 Radicle(RAD)/IDR
Rp10,475.804985
1 Radicle(RAD)/KRW
902.07756
1 Radicle(RAD)/PHP
36.729225
1 Radicle(RAD)/EGP
￡E.31.34487
1 Radicle(RAD)/BRL
R$3.5073
1 Radicle(RAD)/CAD
C$0.89631
1 Radicle(RAD)/BDT
78.87528
1 Radicle(RAD)/NGN
996.16413
1 Radicle(RAD)/UAH
26.765895
1 Radicle(RAD)/VES
Bs87.6825
1 Radicle(RAD)/CLP
$626.118
1 Radicle(RAD)/PKR
Rs183.99036
1 Radicle(RAD)/KZT
351.645795
1 Radicle(RAD)/THB
฿21.037305
1 Radicle(RAD)/TWD
NT$19.504485
1 Radicle(RAD)/AED
د.إ2.383665
1 Radicle(RAD)/CHF
Fr0.5196
1 Radicle(RAD)/HKD
HK$5.07909
1 Radicle(RAD)/AMD
֏248.27787
1 Radicle(RAD)/MAD
.د.م5.839005
1 Radicle(RAD)/MXN
$12.256065
1 Radicle(RAD)/PLN
2.36418
1 Radicle(RAD)/RON
лв2.80584
1 Radicle(RAD)/SEK
kr6.202725
1 Radicle(RAD)/BGN
лв1.084665
1 Radicle(RAD)/HUF
Ft219.2712
1 Radicle(RAD)/CZK
13.57455
1 Radicle(RAD)/KWD
د.ك0.1980975
1 Radicle(RAD)/ILS
2.188815
1 Radicle(RAD)/NOK
kr6.618405
1 Radicle(RAD)/NZD
$1.09116

Radicle ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Radicle võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Radicle ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Radicle kohta

Kui palju on Radicle (RAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas RAD hind USD on 0.6495 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RAD/USD hind?
Praegune hind RAD/USD on $ 0.6495. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Radicle turukapitalisatsioon?
RAD turukapitalisatsioon on $ 33.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RAD ringlev varu?
RAD ringlev varu on 51.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RAD (ATH) hind?
RAD saavutab ATH hinna summas 27.35201922 USD.
Mis oli kõigi aegade RAD madalaim (ATL) hind?
RAD nägi ATL hinda summas 0.5661187598774695 USD.
Milline on RAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RAD kauplemismaht on $ 458.87K USD.
Kas RAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
RAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RAD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:49:05 (UTC+8)

Radicle (RAD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

RAD/USD kalkulaator

Summa

RAD
RAD
USD
USD

1 RAD = 0.6495 USD

Kauplemine: RAD

RADUSDT
$0.6495
$0.6495$0.6495
-0.59%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu