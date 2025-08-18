Radicle (RAD) reaalajas hind on $ 0.6495. Viimase 24 tunni jooksul RAD kaubeldud madalaim $ 0.636 ja kõrgeim $ 0.6552 näitab aktiivset turu volatiivsust. RADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 27.35201922 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5661187598774695.
Lüliajalise tootluse osas on RAD muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -0.67% 24 tunni vältel +0.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Radicle (RAD) – turuteave
No.727
$ 33.50M
$ 33.50M$ 33.50M
$ 458.87K
$ 458.87K$ 458.87K
$ 64.95M
$ 64.95M$ 64.95M
51.58M
51.58M 51.58M
99,999,620
99,999,620 99,999,620
99,998,580
99,998,580 99,998,580
51.57%
ETH
Radicle praegune turukapitalisatsioon on $ 33.50M$ 458.87K 24 tunnise kauplemismahuga. RAD ringlev varu on 51.58M, mille koguvaru on 99998580. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.95M.
Radicle (RAD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Radicle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.004381
-0.67%
30 päeva
$ -0.0178
-2.67%
60 päeva
$ +0.004
+0.61%
90 päeva
$ -0.1523
-19.00%
Radicle Hinnamuutus täna
Täna registreeris RAD muutuse $ -0.004381 (-0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Radicle 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0178 (-2.67%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Radicle 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RAD $ +0.004 (+0.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Radicle 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1523 (-19.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Radicle (RAD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.
Radicle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Radicle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RAD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Radicle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Radicle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Radicle hinna ennustus (USD)
Kui palju on Radicle (RAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Radicle (RAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Radicle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Radicle (RAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Radicle (RAD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Radicle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Radicle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.