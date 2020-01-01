Radicle (RAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Radicle (RAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Radicle (RAD) teave Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place. Ametlik veebisait: https://radworks.org/ Valge raamat: https://docs.radworks.org/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 Ostke RAD kohe!

Radicle (RAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Radicle (RAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.29M $ 37.29M $ 37.29M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 51.58M $ 51.58M $ 51.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 72.31M $ 72.31M $ 72.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 27.7 $ 27.7 $ 27.7 Kõigi aegade madalaim: $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 Praegune hind: $ 0.7231 $ 0.7231 $ 0.7231 Lisateave Radicle (RAD) hinna kohta

Radicle (RAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Radicle (RAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RAD tokeni tokenoomikat, avastage RAD tokeni reaalajas hinda!

Radicle (RAD) hinna ajalugu RAD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage RAD hinna ajalugu kohe!

RAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RAD võiks suunduda? Meie RAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RAD tokeni hinna ennustust kohe!

