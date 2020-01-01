QORPO (QORPO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi QORPO (QORPO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
QORPO (QORPO) teave

QORPO World brings accessible Web3 innovations to Web2 gamers and simplifies blockchain for everyday players.

Ametlik veebisait:
https://qorpo.world/
Valge raamat:
https://qorpo-world.gitbook.io/qorpo-world
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x22514ffb0d7232a56f0c24090e7b68f179faa940

QORPO (QORPO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage QORPO (QORPO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 6.52M
Koguvaru:
$ 749.42M
Ringlev varu:
$ 393.77M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 12.41M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.3188
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00803534133560174
Praegune hind:
$ 0.01655
QORPO (QORPO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

QORPO (QORPO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate QORPO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

QORPO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate QORPO tokeni tokenoomikat, avastage QORPO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust QORPO

Kas olete huvitatud QORPO (QORPO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid QORPO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

QORPO (QORPO) hinna ajalugu

QORPO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

QORPO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu QORPO võiks suunduda? Meie QORPO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

