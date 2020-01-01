QORPO (QORPO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi QORPO (QORPO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

QORPO (QORPO) teave QORPO World brings accessible Web3 innovations to Web2 gamers and simplifies blockchain for everyday players. Ametlik veebisait: https://qorpo.world/ Valge raamat: https://qorpo-world.gitbook.io/qorpo-world Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x22514ffb0d7232a56f0c24090e7b68f179faa940 Ostke QORPO kohe!

QORPO (QORPO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage QORPO (QORPO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.52M $ 6.52M $ 6.52M Koguvaru: $ 749.42M $ 749.42M $ 749.42M Ringlev varu: $ 393.77M $ 393.77M $ 393.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.41M $ 12.41M $ 12.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.3188 $ 1.3188 $ 1.3188 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00803534133560174 $ 0.00803534133560174 $ 0.00803534133560174 Praegune hind: $ 0.01655 $ 0.01655 $ 0.01655 Lisateave QORPO (QORPO) hinna kohta

QORPO (QORPO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud QORPO (QORPO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QORPO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QORPO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QORPO tokeni tokenoomikat, avastage QORPO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust QORPO Kas olete huvitatud QORPO (QORPO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid QORPO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas QORPO MEXC-ist osta!

QORPO (QORPO) hinna ajalugu QORPO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage QORPO hinna ajalugu kohe!

QORPO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QORPO võiks suunduda? Meie QORPO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QORPO tokeni hinna ennustust kohe!

