Highstreet (HIGH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Highstreet (HIGH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Highstreet (HIGH) teave Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer. Ametlik veebisait: https://highstreet.market Valge raamat: https://highstreet.gitbook.io/highstreet-whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/

Highstreet (HIGH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Highstreet (HIGH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.74M Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 75.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 42.45 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3412480229055489 Praegune hind: $ 0.5645 Lisateave Highstreet (HIGH) hinna kohta

Highstreet (HIGH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Highstreet (HIGH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HIGH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HIGH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HIGH tokeni tokenoomikat, avastage HIGH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HIGH Kas olete huvitatud Highstreet (HIGH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HIGH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Highstreet (HIGH) hinna ajalugu HIGH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

HIGH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HIGH võiks suunduda? Meie HIGH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

