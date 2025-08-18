Rohkem infot QORPO

QORPO Hinnainfo

QORPO Valge raamat

QORPO Ametlik veebisait

QORPO Tokenoomika

QORPO Hinnaprognoos

QORPO Ajalugu

QORPO – ostujuhend

QORPO-usaldusraha valuutakonverter

QORPO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

QORPO logo

QORPO hind(QORPO)

1 QORPO/USD reaalajas hind:

$0.02115
$0.02115$0.02115
-2.57%1D
USD
QORPO (QORPO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:58:15 (UTC+8)

QORPO (QORPO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01594
$ 0.01594$ 0.01594
24 h madal
$ 0.0247
$ 0.0247$ 0.0247
24 h kõrge

$ 0.01594
$ 0.01594$ 0.01594

$ 0.0247
$ 0.0247$ 0.0247

$ 1.2181028993153244
$ 1.2181028993153244$ 1.2181028993153244

$ 0.00803534133560174
$ 0.00803534133560174$ 0.00803534133560174

-4.78%

-2.57%

+79.69%

+79.69%

QORPO (QORPO) reaalajas hind on $ 0.02115. Viimase 24 tunni jooksul QORPO kaubeldud madalaim $ 0.01594 ja kõrgeim $ 0.0247 näitab aktiivset turu volatiivsust. QORPOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2181028993153244 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00803534133560174.

Lüliajalise tootluse osas on QORPO muutunud -4.78% viimase tunni jooksul, -2.57% 24 tunni vältel +79.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

QORPO (QORPO) – turuteave

No.1334

$ 8.33M
$ 8.33M$ 8.33M

$ 164.28K
$ 164.28K$ 164.28K

$ 15.86M
$ 15.86M$ 15.86M

393.77M
393.77M 393.77M

750,000,000
750,000,000 750,000,000

749,419,877.75
749,419,877.75 749,419,877.75

52.50%

ETH

QORPO praegune turukapitalisatsioon on $ 8.33M $ 164.28K 24 tunnise kauplemismahuga. QORPO ringlev varu on 393.77M, mille koguvaru on 749419877.75. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.86M.

QORPO (QORPO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse QORPO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005579-2.57%
30 päeva$ +0.00802+61.08%
60 päeva$ +0.01084+105.14%
90 päeva$ -0.00273-11.44%
QORPO Hinnamuutus täna

Täna registreeris QORPO muutuse $ -0.0005579 (-2.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

QORPO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00802 (+61.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

QORPO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QORPO $ +0.01084 (+105.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

QORPO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00273 (-11.44%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada QORPO (QORPO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe QORPO hinnaajaloo lehte.

Mis on QORPO (QORPO)

QORPO World brings accessible Web3 innovations to Web2 gamers and simplifies blockchain for everyday players.

QORPO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie QORPO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida QORPO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse QORPO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie QORPO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

QORPO hinna ennustus (USD)

Kui palju on QORPO (QORPO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie QORPO (QORPO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida QORPO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake QORPO hinna ennustust kohe!

QORPO (QORPO) tokenoomika

QORPO (QORPO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QORPO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

QORPO (QORPO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas QORPO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust QORPO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

QORPO kohalike valuutade suhtes

1 QORPO(QORPO)/VND
556.56225
1 QORPO(QORPO)/AUD
A$0.032148
1 QORPO(QORPO)/GBP
0.0154395
1 QORPO(QORPO)/EUR
0.0179775
1 QORPO(QORPO)/USD
$0.02115
1 QORPO(QORPO)/MYR
RM0.0890415
1 QORPO(QORPO)/TRY
0.8627085
1 QORPO(QORPO)/JPY
¥3.10905
1 QORPO(QORPO)/ARS
ARS$27.4317615
1 QORPO(QORPO)/RUB
1.6858665
1 QORPO(QORPO)/INR
1.8508365
1 QORPO(QORPO)/IDR
Rp341.1289845
1 QORPO(QORPO)/KRW
29.374812
1 QORPO(QORPO)/PHP
1.1960325
1 QORPO(QORPO)/EGP
￡E.1.020699
1 QORPO(QORPO)/BRL
R$0.11421
1 QORPO(QORPO)/CAD
C$0.029187
1 QORPO(QORPO)/BDT
2.568456
1 QORPO(QORPO)/NGN
32.438601
1 QORPO(QORPO)/UAH
0.8715915
1 QORPO(QORPO)/VES
Bs2.85525
1 QORPO(QORPO)/CLP
$20.3886
1 QORPO(QORPO)/PKR
Rs5.991372
1 QORPO(QORPO)/KZT
11.4508215
1 QORPO(QORPO)/THB
฿0.683145
1 QORPO(QORPO)/TWD
NT$0.6351345
1 QORPO(QORPO)/AED
د.إ0.0776205
1 QORPO(QORPO)/CHF
Fr0.01692
1 QORPO(QORPO)/HKD
HK$0.165393
1 QORPO(QORPO)/AMD
֏8.084799
1 QORPO(QORPO)/MAD
.د.م0.1901385
1 QORPO(QORPO)/MXN
$0.3991005
1 QORPO(QORPO)/PLN
0.076986
1 QORPO(QORPO)/RON
лв0.091368
1 QORPO(QORPO)/SEK
kr0.2019825
1 QORPO(QORPO)/BGN
лв0.0353205
1 QORPO(QORPO)/HUF
Ft7.14024
1 QORPO(QORPO)/CZK
0.442035
1 QORPO(QORPO)/KWD
د.ك0.00645075
1 QORPO(QORPO)/ILS
0.0712755
1 QORPO(QORPO)/NOK
kr0.2155185
1 QORPO(QORPO)/NZD
$0.035532

QORPO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest QORPO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse QORPO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse QORPO kohta

Kui palju on QORPO (QORPO) tänapäeval väärt?
Reaalajas QORPO hind USD on 0.02115 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QORPO/USD hind?
Praegune hind QORPO/USD on $ 0.02115. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on QORPO turukapitalisatsioon?
QORPO turukapitalisatsioon on $ 8.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QORPO ringlev varu?
QORPO ringlev varu on 393.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QORPO (ATH) hind?
QORPO saavutab ATH hinna summas 1.2181028993153244 USD.
Mis oli kõigi aegade QORPO madalaim (ATL) hind?
QORPO nägi ATL hinda summas 0.00803534133560174 USD.
Milline on QORPO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QORPO kauplemismaht on $ 164.28K USD.
Kas QORPO sel aastal kõrgemale ka suundub?
QORPO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QORPO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:58:15 (UTC+8)

QORPO (QORPO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

QORPO/USD kalkulaator

Summa

QORPO
QORPO
USD
USD

1 QORPO = 0.02115 USD

Kauplemine: QORPO

QORPOUSDT
$0.02115
$0.02115$0.02115
-2.62%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu