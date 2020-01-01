Quant (QNT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Quant (QNT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Quant (QNT) teave Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system. Ametlik veebisait: https://quant.network/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 Ostke QNT kohe!

Quant (QNT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Quant (QNT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Koguvaru: $ 14.88M $ 14.88M $ 14.88M Ringlev varu: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Kõigi aegade kõrgeim: $ 227.445 $ 227.445 $ 227.445 Kõigi aegade madalaim: $ 0.163629 $ 0.163629 $ 0.163629 Praegune hind: $ 103.93 $ 103.93 $ 103.93 Lisateave Quant (QNT) hinna kohta

Quant (QNT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Quant (QNT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate QNT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: QNT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate QNT tokeni tokenoomikat, avastage QNT tokeni reaalajas hinda!

Quant (QNT) hinna ajalugu QNT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage QNT hinna ajalugu kohe!

QNT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu QNT võiks suunduda? Meie QNT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake QNT tokeni hinna ennustust kohe!

