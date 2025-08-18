Quant (QNT) reaalajas hind on $ 109.15. Viimase 24 tunni jooksul QNT kaubeldud madalaim $ 107.88 ja kõrgeim $ 110.69 näitab aktiivset turu volatiivsust. QNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 428.38470116 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.163629.
Lüliajalise tootluse osas on QNT muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -0.96% 24 tunni vältel -4.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Quant (QNT) – turuteave
No.68
$ 1.32B
$ 1.32B
$ 749.97K
$ 749.97K
$ 1.62B
$ 1.62B
12.07M
12.07M
14,881,364
14,881,364
14,881,364
14,881,364
81.12%
0.03%
ETH
Quant praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32B$ 749.97K 24 tunnise kauplemismahuga. QNT ringlev varu on 12.07M, mille koguvaru on 14881364. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.62B.
Quant (QNT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Quant tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -1.0579
-0.96%
30 päeva
$ -6.44
-5.58%
60 päeva
$ +9.99
+10.07%
90 päeva
$ +15.13
+16.09%
Quant Hinnamuutus täna
Täna registreeris QNT muutuse $ -1.0579 (-0.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Quant 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -6.44 (-5.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Quant 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QNT $ +9.99 (+10.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Quant 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +15.13 (+16.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Quant (QNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.
Quant on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Quant investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida QNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Quant kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Quant ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Quant hinna ennustus (USD)
Kui palju on Quant (QNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quant (QNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quant nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Quant (QNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Quant (QNT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Quant osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Quant osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
