Quant hind(QNT)

$109.14
-0.96%1D
Quant (QNT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:48:35 (UTC+8)

Quant (QNT) hinna teave (USD)

$ 107.88
24 h madal
$ 110.69
24 h kõrge

$ 107.88
$ 110.69
$ 428.38470116
$ 0.163629
-0.71%

-0.96%

-4.32%

-4.32%

Quant (QNT) reaalajas hind on $ 109.15. Viimase 24 tunni jooksul QNT kaubeldud madalaim $ 107.88 ja kõrgeim $ 110.69 näitab aktiivset turu volatiivsust. QNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 428.38470116 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.163629.

Lüliajalise tootluse osas on QNT muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -0.96% 24 tunni vältel -4.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Quant (QNT) – turuteave

No.68

$ 1.32B
$ 749.97K
$ 1.62B
12.07M
14,881,364
14,881,364
81.12%

0.03%

ETH

Quant praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32B $ 749.97K 24 tunnise kauplemismahuga. QNT ringlev varu on 12.07M, mille koguvaru on 14881364. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.62B.

Quant (QNT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Quant tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1.0579-0.96%
30 päeva$ -6.44-5.58%
60 päeva$ +9.99+10.07%
90 päeva$ +15.13+16.09%
Quant Hinnamuutus täna

Täna registreeris QNT muutuse $ -1.0579 (-0.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Quant 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -6.44 (-5.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Quant 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus QNT $ +9.99 (+10.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Quant 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +15.13 (+16.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Quant (QNT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Quant hinnaajaloo lehte.

Mis on Quant (QNT)

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

Quant on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Quant investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida QNT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Quant kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Quant ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Quant hinna ennustus (USD)

Kui palju on Quant (QNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Quant (QNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Quant nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Quant hinna ennustust kohe!

Quant (QNT) tokenoomika

Quant (QNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet QNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Quant (QNT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Quant osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Quant osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Quant võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Quant (QNT) tänapäeval väärt?
Reaalajas QNT hind USD on 109.15 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune QNT/USD hind?
Praegune hind QNT/USD on $ 109.15. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Quant turukapitalisatsioon?
QNT turukapitalisatsioon on $ 1.32B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on QNT ringlev varu?
QNT ringlev varu on 12.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim QNT (ATH) hind?
QNT saavutab ATH hinna summas 428.38470116 USD.
Mis oli kõigi aegade QNT madalaim (ATL) hind?
QNT nägi ATL hinda summas 0.163629 USD.
Milline on QNT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine QNT kauplemismaht on $ 749.97K USD.
Kas QNT sel aastal kõrgemale ka suundub?
QNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake QNT hinna ennustust.
Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

