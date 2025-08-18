Rohkem infot PUSH

$0.03796
$0.03796
-2.74%1D
EPNS (PUSH) reaalajas hinnagraafik
EPNS (PUSH) hinna teave (USD)

$ 0.03764
$ 0.03764
$ 0.03945
$ 0.03945
$ 0.03764
$ 0.03764

$ 0.03945
$ 0.03945

$ 8.76519564
$ 8.76519564

$ 0.027958497222728092
$ 0.027958497222728092

EPNS (PUSH) reaalajas hind on $ 0.03797. Viimase 24 tunni jooksul PUSH kaubeldud madalaim $ 0.03764 ja kõrgeim $ 0.03945 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUSHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.76519564 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.027958497222728092.

Lüliajalise tootluse osas on PUSH muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -2.74% 24 tunni vältel -7.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EPNS (PUSH) – turuteave

$ 3.43M
$ 3.43M

$ 86.14K
$ 86.14K

$ 3.80M
$ 3.80M

90.24M
90.24M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

EPNS praegune turukapitalisatsioon on $ 3.43M $ 86.14K 24 tunnise kauplemismahuga. PUSH ringlev varu on 90.24M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.80M.

EPNS (PUSH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse EPNS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0010694-2.74%
30 päeva$ -0.00187-4.70%
60 päeva$ +0.00461+13.81%
90 päeva$ -0.00388-9.28%
EPNS Hinnamuutus täna

Täna registreeris PUSH muutuse $ -0.0010694 (-2.74%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

EPNS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00187 (-4.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

EPNS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PUSH $ +0.00461 (+13.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

EPNS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00388 (-9.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada EPNS (PUSH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe EPNS hinnaajaloo lehte.

Mis on EPNS (PUSH)

Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

EPNS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EPNS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PUSH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse EPNS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EPNS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EPNS hinna ennustus (USD)

Kui palju on EPNS (PUSH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EPNS (PUSH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EPNS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EPNS hinna ennustust kohe!

EPNS (PUSH) tokenoomika

EPNS (PUSH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUSH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EPNS (PUSH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EPNS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EPNS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PUSH kohalike valuutade suhtes

EPNS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EPNS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse EPNS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EPNS kohta

Kui palju on EPNS (PUSH) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUSH hind USD on 0.03797 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUSH/USD hind?
Praegune hind PUSH/USD on $ 0.03797. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EPNS turukapitalisatsioon?
PUSH turukapitalisatsioon on $ 3.43M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUSH ringlev varu?
PUSH ringlev varu on 90.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUSH (ATH) hind?
PUSH saavutab ATH hinna summas 8.76519564 USD.
Mis oli kõigi aegade PUSH madalaim (ATL) hind?
PUSH nägi ATL hinda summas 0.027958497222728092 USD.
Milline on PUSH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUSH kauplemismaht on $ 86.14K USD.
Kas PUSH sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUSH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUSH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

