EPNS (PUSH) reaalajas hind on $ 0.03797. Viimase 24 tunni jooksul PUSH kaubeldud madalaim $ 0.03764 ja kõrgeim $ 0.03945 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUSHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.76519564 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.027958497222728092.
Lüliajalise tootluse osas on PUSH muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -2.74% 24 tunni vältel -7.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EPNS (PUSH) – turuteave
No.1591
$ 3.43M
$ 86.14K
$ 3.80M
90.24M
100,000,000
100,000,000
90.23%
ETH
EPNS praegune turukapitalisatsioon on $ 3.43M$ 86.14K 24 tunnise kauplemismahuga. PUSH ringlev varu on 90.24M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.80M.
EPNS (PUSH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse EPNS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0010694
-2.74%
30 päeva
$ -0.00187
-4.70%
60 päeva
$ +0.00461
+13.81%
90 päeva
$ -0.00388
-9.28%
EPNS Hinnamuutus täna
Täna registreeris PUSH muutuse $ -0.0010694 (-2.74%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
EPNS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00187 (-4.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
EPNS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PUSH $ +0.00461 (+13.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
EPNS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00388 (-9.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada EPNS (PUSH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized!
It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.
EPNS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EPNS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PUSH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse EPNS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EPNS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
EPNS hinna ennustus (USD)
Kui palju on EPNS (PUSH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EPNS (PUSH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EPNS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
EPNS (PUSH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUSH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
EPNS (PUSH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas EPNS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EPNS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
