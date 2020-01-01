EPNS (PUSH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EPNS (PUSH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EPNS (PUSH) teave Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications. Ametlik veebisait: https://push.org/ Valge raamat: https://push.org/docs Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf418588522d5dd018b425E472991E52EBBeEEEEE Ostke PUSH kohe!

EPNS (PUSH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EPNS (PUSH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 90.24M $ 90.24M $ 90.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 Kõigi aegade madalaim: $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 Praegune hind: $ 0.03815 $ 0.03815 $ 0.03815 Lisateave EPNS (PUSH) hinna kohta

EPNS (PUSH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EPNS (PUSH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUSH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUSH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUSH tokeni tokenoomikat, avastage PUSH tokeni reaalajas hinda!

