Pundi X (PUNDIX) reaalajas hind on $ 0.3131. Viimase 24 tunni jooksul PUNDIX kaubeldud madalaim $ 0.3084 ja kõrgeim $ 0.3152 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUNDIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.13592656 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.21487481482968304.
Lüliajalise tootluse osas on PUNDIX muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -0.50% 24 tunni vältel -2.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Pundi X (PUNDIX) – turuteave
No.297
$ 80.90M
$ 80.90M$ 80.90M
$ 76.60K
$ 76.60K$ 76.60K
$ 80.94M
$ 80.94M$ 80.94M
258.39M
258.39M 258.39M
258,526,640
258,526,640 258,526,640
258,386,541.0999244
258,386,541.0999244 258,386,541.0999244
99.94%
ETH
Pundi X praegune turukapitalisatsioon on $ 80.90M$ 76.60K 24 tunnise kauplemismahuga. PUNDIX ringlev varu on 258.39M, mille koguvaru on 258386541.0999244. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 80.94M.
Pundi X (PUNDIX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Pundi X tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001573
-0.50%
30 päeva
$ -0.0291
-8.51%
60 päeva
$ +0.0273
+9.55%
90 päeva
$ -0.1097
-25.95%
Pundi X Hinnamuutus täna
Täna registreeris PUNDIX muutuse $ -0.001573 (-0.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Pundi X 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0291 (-8.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Pundi X 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PUNDIX $ +0.0273 (+9.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Pundi X 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1097 (-25.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Pundi X (PUNDIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.
Pundi X on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pundi X investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PUNDIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Pundi X kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pundi X ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Pundi X hinna ennustus (USD)
Kui palju on Pundi X (PUNDIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pundi X (PUNDIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pundi X nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Pundi X (PUNDIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUNDIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Pundi X (PUNDIX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Pundi X osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pundi X osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.