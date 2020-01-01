Pundi X (PUNDIX) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Pundi X (PUNDIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Pundi X (PUNDIX) teave

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Ametlik veebisait:
https://pundix.com/
Valge raamat:
https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38

Pundi X (PUNDIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Pundi X (PUNDIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 76.20M
Koguvaru:
$ 258.39M
Ringlev varu:
$ 258.39M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 76.24M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.8636
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.21487481482968304
Praegune hind:
$ 0.2949
Pundi X (PUNDIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Pundi X (PUNDIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate PUNDIX tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

PUNDIX tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate PUNDIX tokeni tokenoomikat, avastage PUNDIX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PUNDIX

Kas olete huvitatud Pundi X (PUNDIX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PUNDIX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Pundi X (PUNDIX) hinna ajalugu

PUNDIX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

PUNDIX – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu PUNDIX võiks suunduda? Meie PUNDIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.