Pundi X (PUNDIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pundi X (PUNDIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Pundi X (PUNDIX) teave Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. Ametlik veebisait: https://pundix.com/ Valge raamat: https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 Ostke PUNDIX kohe!

Pundi X (PUNDIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pundi X (PUNDIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 76.20M $ 76.20M $ 76.20M Koguvaru: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M Ringlev varu: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 76.24M $ 76.24M $ 76.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8636 $ 0.8636 $ 0.8636 Kõigi aegade madalaim: $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 Praegune hind: $ 0.2949 $ 0.2949 $ 0.2949 Lisateave Pundi X (PUNDIX) hinna kohta

Pundi X (PUNDIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pundi X (PUNDIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUNDIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUNDIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUNDIX tokeni tokenoomikat, avastage PUNDIX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PUNDIX Kas olete huvitatud Pundi X (PUNDIX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PUNDIX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PUNDIX MEXC-ist osta!

Pundi X (PUNDIX) hinna ajalugu PUNDIX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PUNDIX hinna ajalugu kohe!

PUNDIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUNDIX võiks suunduda? Meie PUNDIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUNDIX tokeni hinna ennustust kohe!

