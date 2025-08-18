Mis on Puffer (PUFFER)

Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

Puffer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Puffer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Kui palju on Puffer (PUFFER) tänapäeval väärt? Reaalajas PUFFER hind USD on 0.2272 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PUFFER/USD hind? $ 0.2272 . Milline on Puffer turukapitalisatsioon? PUFFER turukapitalisatsioon on $ 39.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PUFFER ringlev varu? PUFFER ringlev varu on 175.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUFFER (ATH) hind? PUFFER saavutab ATH hinna summas 0.9974820750431335 USD . Mis oli kõigi aegade PUFFER madalaim (ATL) hind? PUFFER nägi ATL hinda summas 0.1379968490783011 USD . Milline on PUFFER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PUFFER kauplemismaht on $ 505.15K USD .

