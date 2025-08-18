Puffer (PUFFER) reaalajas hind on $ 0.2272. Viimase 24 tunni jooksul PUFFER kaubeldud madalaim $ 0.2179 ja kõrgeim $ 0.2318 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUFFERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9974820750431335 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1379968490783011.
Lüliajalise tootluse osas on PUFFER muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel +0.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Puffer (PUFFER) – turuteave
No.678
$ 39.98M
$ 39.98M$ 39.98M
$ 505.15K
$ 505.15K$ 505.15K
$ 227.20M
$ 227.20M$ 227.20M
175.95M
175.95M 175.95M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
17.59%
ETH
Puffer praegune turukapitalisatsioon on $ 39.98M$ 505.15K 24 tunnise kauplemismahuga. PUFFER ringlev varu on 175.95M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 227.20M.
Puffer (PUFFER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Puffer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003179
-1.38%
30 päeva
$ +0.0226
+11.04%
60 päeva
$ +0.0576
+33.96%
90 päeva
$ +0.0035
+1.56%
Puffer Hinnamuutus täna
Täna registreeris PUFFER muutuse $ -0.003179 (-1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Puffer 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0226 (+11.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Puffer 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PUFFER $ +0.0576 (+33.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Puffer 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0035 (+1.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Puffer (PUFFER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.
Puffer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Puffer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PUFFER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Puffer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Puffer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Puffer hinna ennustus (USD)
Kui palju on Puffer (PUFFER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Puffer (PUFFER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Puffer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Puffer (PUFFER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUFFER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Puffer (PUFFER) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Puffer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Puffer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.