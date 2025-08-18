Rohkem infot PUFFER

Puffer (PUFFER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:18:17 (UTC+8)

Puffer (PUFFER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2179
$ 0.2179$ 0.2179
24 h madal
$ 0.2318
$ 0.2318$ 0.2318
24 h kõrge

$ 0.2179
$ 0.2179$ 0.2179

$ 0.2318
$ 0.2318$ 0.2318

$ 0.9974820750431335
$ 0.9974820750431335$ 0.9974820750431335

$ 0.1379968490783011
$ 0.1379968490783011$ 0.1379968490783011

-0.36%

-1.38%

+0.84%

+0.84%

Puffer (PUFFER) reaalajas hind on $ 0.2272. Viimase 24 tunni jooksul PUFFER kaubeldud madalaim $ 0.2179 ja kõrgeim $ 0.2318 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUFFERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9974820750431335 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1379968490783011.

Lüliajalise tootluse osas on PUFFER muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel +0.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Puffer (PUFFER) – turuteave

No.678

$ 39.98M
$ 39.98M$ 39.98M

$ 505.15K
$ 505.15K$ 505.15K

$ 227.20M
$ 227.20M$ 227.20M

175.95M
175.95M 175.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.59%

ETH

Puffer praegune turukapitalisatsioon on $ 39.98M $ 505.15K 24 tunnise kauplemismahuga. PUFFER ringlev varu on 175.95M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 227.20M.

Puffer (PUFFER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Puffer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003179-1.38%
30 päeva$ +0.0226+11.04%
60 päeva$ +0.0576+33.96%
90 päeva$ +0.0035+1.56%
Puffer Hinnamuutus täna

Täna registreeris PUFFER muutuse $ -0.003179 (-1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Puffer 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0226 (+11.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Puffer 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PUFFER $ +0.0576 (+33.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Puffer 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0035 (+1.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Puffer (PUFFER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Puffer hinnaajaloo lehte.

Mis on Puffer (PUFFER)

Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

Puffer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Puffer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PUFFER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Puffer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Puffer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Puffer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Puffer (PUFFER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Puffer (PUFFER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Puffer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Puffer hinna ennustust kohe!

Puffer (PUFFER) tokenoomika

Puffer (PUFFER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUFFER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Puffer (PUFFER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Puffer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Puffer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PUFFER kohalike valuutade suhtes

1 Puffer(PUFFER)/VND
5,978.768
1 Puffer(PUFFER)/AUD
A$0.347616
1 Puffer(PUFFER)/GBP
0.165856
1 Puffer(PUFFER)/EUR
0.19312
1 Puffer(PUFFER)/USD
$0.2272
1 Puffer(PUFFER)/MYR
RM0.956512
1 Puffer(PUFFER)/TRY
9.28112
1 Puffer(PUFFER)/JPY
¥33.3984
1 Puffer(PUFFER)/ARS
ARS$294.298976
1 Puffer(PUFFER)/RUB
18.094208
1 Puffer(PUFFER)/INR
19.882272
1 Puffer(PUFFER)/IDR
Rp3,664.515616
1 Puffer(PUFFER)/KRW
315.553536
1 Puffer(PUFFER)/PHP
12.900416
1 Puffer(PUFFER)/EGP
￡E.10.955584
1 Puffer(PUFFER)/BRL
R$1.22688
1 Puffer(PUFFER)/CAD
C$0.313536
1 Puffer(PUFFER)/BDT
27.561632
1 Puffer(PUFFER)/NGN
347.931808
1 Puffer(PUFFER)/UAH
9.362912
1 Puffer(PUFFER)/VES
Bs30.672
1 Puffer(PUFFER)/CLP
$218.5664
1 Puffer(PUFFER)/PKR
Rs64.306688
1 Puffer(PUFFER)/KZT
122.876576
1 Puffer(PUFFER)/THB
฿7.352192
1 Puffer(PUFFER)/TWD
NT$6.822816
1 Puffer(PUFFER)/AED
د.إ0.833824
1 Puffer(PUFFER)/CHF
Fr0.18176
1 Puffer(PUFFER)/HKD
HK$1.776704
1 Puffer(PUFFER)/AMD
֏86.88128
1 Puffer(PUFFER)/MAD
.د.م2.042528
1 Puffer(PUFFER)/MXN
$4.250912
1 Puffer(PUFFER)/PLN
0.824736
1 Puffer(PUFFER)/RON
лв0.981504
1 Puffer(PUFFER)/SEK
kr2.167488
1 Puffer(PUFFER)/BGN
лв0.379424
1 Puffer(PUFFER)/HUF
Ft76.652736
1 Puffer(PUFFER)/CZK
4.746208
1 Puffer(PUFFER)/KWD
د.ك0.0690688
1 Puffer(PUFFER)/ILS
0.765664
1 Puffer(PUFFER)/NOK
kr2.308352
1 Puffer(PUFFER)/NZD
$0.381696

Puffer ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Puffer võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Puffer ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Puffer kohta

Kui palju on Puffer (PUFFER) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUFFER hind USD on 0.2272 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUFFER/USD hind?
Praegune hind PUFFER/USD on $ 0.2272. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Puffer turukapitalisatsioon?
PUFFER turukapitalisatsioon on $ 39.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUFFER ringlev varu?
PUFFER ringlev varu on 175.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUFFER (ATH) hind?
PUFFER saavutab ATH hinna summas 0.9974820750431335 USD.
Mis oli kõigi aegade PUFFER madalaim (ATL) hind?
PUFFER nägi ATL hinda summas 0.1379968490783011 USD.
Milline on PUFFER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUFFER kauplemismaht on $ 505.15K USD.
Kas PUFFER sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUFFER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUFFER hinna ennustust.
Puffer (PUFFER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

