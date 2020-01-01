MicroVisionChain (SPACE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MicroVisionChain (SPACE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MicroVisionChain (SPACE) teave MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications. Ametlik veebisait: https://www.microvisionchain.com/ Valge raamat: https://www.microvisionchain.com/explore/technical-documentation Plokiahela Explorer: https://scan.microvisionchain.com/ Ostke SPACE kohe!

MicroVisionChain (SPACE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MicroVisionChain (SPACE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 38 $ 38 $ 38 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10366110865176212 $ 0.10366110865176212 $ 0.10366110865176212 Praegune hind: $ 0.1495 $ 0.1495 $ 0.1495 Lisateave MicroVisionChain (SPACE) hinna kohta

MicroVisionChain (SPACE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MicroVisionChain (SPACE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPACE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPACE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPACE tokeni tokenoomikat, avastage SPACE tokeni reaalajas hinda!

MicroVisionChain (SPACE) hinna ajalugu SPACE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SPACE hinna ajalugu kohe!

