PortugalNationalTeam (POR) reaalajas hind on $ 0.9098. Viimase 24 tunni jooksul POR kaubeldud madalaim $ 0.8901 ja kõrgeim $ 0.9291 näitab aktiivset turu volatiivsust. PORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.238832958419752 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.2656811220211176.
Lüliajalise tootluse osas on POR muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, +0.61% 24 tunni vältel +2.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PortugalNationalTeam (POR) – turuteave
No.1466
$ 4.49M
$ 39.44K
$ 18.13M
4.93M
19,930,000
CHZ
PortugalNationalTeam praegune turukapitalisatsioon on $ 4.49M$ 39.44K 24 tunnise kauplemismahuga. POR ringlev varu on 4.93M, mille koguvaru on 19930000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
PortugalNationalTeam (POR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse PortugalNationalTeam tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.005516
+0.61%
30 päeva
$ +0.0832
+10.06%
60 päeva
$ +0.149
+19.58%
90 päeva
$ +0.0794
+9.56%
PortugalNationalTeam Hinnamuutus täna
Täna registreeris POR muutuse $ +0.005516 (+0.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
PortugalNationalTeam 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0832 (+10.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
PortugalNationalTeam 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POR $ +0.149 (+19.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
PortugalNationalTeam 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0794 (+9.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada PortugalNationalTeam (POR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid).
Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.
PortugalNationalTeam on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PortugalNationalTeam investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida POR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse PortugalNationalTeam kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PortugalNationalTeam ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
PortugalNationalTeam hinna ennustus (USD)
Kui palju on PortugalNationalTeam (POR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PortugalNationalTeam (POR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?
PortugalNationalTeam (POR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
