One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

PortugalNationalTeam on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PortugalNationalTeam investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PortugalNationalTeam kohta Kui palju on PortugalNationalTeam (POR) tänapäeval väärt? Reaalajas POR hind USD on 0.9098 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune POR/USD hind? $ 0.9098 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind POR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PortugalNationalTeam turukapitalisatsioon? POR turukapitalisatsioon on $ 4.49M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on POR ringlev varu? POR ringlev varu on 4.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim POR (ATH) hind? POR saavutab ATH hinna summas 7.238832958419752 USD . Mis oli kõigi aegade POR madalaim (ATL) hind? POR nägi ATL hinda summas 0.2656811220211176 USD . Milline on POR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine POR kauplemismaht on $ 39.44K USD . Kas POR sel aastal kõrgemale ka suundub? POR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POR hinna ennustust

