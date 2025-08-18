Rohkem infot POR

PortugalNationalTeam (POR) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:08:14 (UTC+8)

PortugalNationalTeam (POR) hinna teave (USD)

PortugalNationalTeam (POR) reaalajas hind on $ 0.9098. Viimase 24 tunni jooksul POR kaubeldud madalaim $ 0.8901 ja kõrgeim $ 0.9291 näitab aktiivset turu volatiivsust. PORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.238832958419752 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.2656811220211176.

Lüliajalise tootluse osas on POR muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, +0.61% 24 tunni vältel +2.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PortugalNationalTeam (POR) – turuteave

No.1466

$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M

$ 39.44K
$ 39.44K$ 39.44K

$ 18.13M
$ 18.13M$ 18.13M

4.93M
4.93M 4.93M

19,930,000
19,930,000 19,930,000

CHZ

PortugalNationalTeam praegune turukapitalisatsioon on $ 4.49M $ 39.44K 24 tunnise kauplemismahuga. POR ringlev varu on 4.93M, mille koguvaru on 19930000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

PortugalNationalTeam (POR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse PortugalNationalTeam tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.005516+0.61%
30 päeva$ +0.0832+10.06%
60 päeva$ +0.149+19.58%
90 päeva$ +0.0794+9.56%
PortugalNationalTeam Hinnamuutus täna

Täna registreeris POR muutuse $ +0.005516 (+0.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

PortugalNationalTeam 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0832 (+10.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

PortugalNationalTeam 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POR $ +0.149 (+19.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

PortugalNationalTeam 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0794 (+9.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada PortugalNationalTeam (POR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe PortugalNationalTeam hinnaajaloo lehte.

Mis on PortugalNationalTeam (POR)

One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

PortugalNationalTeam on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie PortugalNationalTeam investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida POR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse PortugalNationalTeam kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie PortugalNationalTeam ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

PortugalNationalTeam hinna ennustus (USD)

Kui palju on PortugalNationalTeam (POR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PortugalNationalTeam (POR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PortugalNationalTeam nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PortugalNationalTeam hinna ennustust kohe!

PortugalNationalTeam (POR) tokenoomika

PortugalNationalTeam (POR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

PortugalNationalTeam (POR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas PortugalNationalTeam osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust PortugalNationalTeam osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PortugalNationalTeam ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest PortugalNationalTeam võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse PortugalNationalTeam ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PortugalNationalTeam kohta

Kui palju on PortugalNationalTeam (POR) tänapäeval väärt?
Reaalajas POR hind USD on 0.9098 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POR/USD hind?
Praegune hind POR/USD on $ 0.9098. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PortugalNationalTeam turukapitalisatsioon?
POR turukapitalisatsioon on $ 4.49M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POR ringlev varu?
POR ringlev varu on 4.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POR (ATH) hind?
POR saavutab ATH hinna summas 7.238832958419752 USD.
Mis oli kõigi aegade POR madalaim (ATL) hind?
POR nägi ATL hinda summas 0.2656811220211176 USD.
Milline on POR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POR kauplemismaht on $ 39.44K USD.
Kas POR sel aastal kõrgemale ka suundub?
POR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POR hinna ennustust.
2025-08-18 04:08:14 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

