PortugalNationalTeam (POR) teave One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Ametlik veebisait: https://www.fpf.pt/pt/ Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 Ostke POR kohe!

PortugalNationalTeam (POR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PortugalNationalTeam (POR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Koguvaru: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Ringlev varu: $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.65M $ 18.65M $ 18.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.363 $ 7.363 $ 7.363 Kõigi aegade madalaim: $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 Praegune hind: $ 0.9356 $ 0.9356 $ 0.9356 Lisateave PortugalNationalTeam (POR) hinna kohta

PortugalNationalTeam (POR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PortugalNationalTeam (POR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POR tokeni tokenoomikat, avastage POR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust POR Kas olete huvitatud PortugalNationalTeam (POR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid POR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas POR MEXC-ist osta!

PortugalNationalTeam (POR) hinna ajalugu POR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POR hinna ajalugu kohe!

POR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POR võiks suunduda? Meie POR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POR tokeni hinna ennustust kohe!

