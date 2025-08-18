Rohkem infot POPCAT

$0.2955
$0.2955$0.2955
-3.30%1D
POPCAT (POPCAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:08:06 (UTC+8)

POPCAT (POPCAT) hinna teave (USD)

$ 0.2929
$ 0.2929$ 0.2929
$ 0.3089
$ 0.3089$ 0.3089
$ 0.2929
$ 0.2929$ 0.2929

$ 0.3089
$ 0.3089$ 0.3089

$ 2.067410259204997
$ 2.067410259204997$ 2.067410259204997

$ 0.000008429262052485
$ 0.000008429262052485$ 0.000008429262052485

-0.91%

-3.30%

-14.67%

-14.67%

POPCAT (POPCAT) reaalajas hind on $ 0.2955. Viimase 24 tunni jooksul POPCAT kaubeldud madalaim $ 0.2929 ja kõrgeim $ 0.3089 näitab aktiivset turu volatiivsust. POPCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.067410259204997 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000008429262052485.

Lüliajalise tootluse osas on POPCAT muutunud -0.91% viimase tunni jooksul, -3.30% 24 tunni vältel -14.67% viimase 7 päeva jooksul.

POPCAT (POPCAT) – turuteave

$ 289.58M
$ 289.58M$ 289.58M

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

$ 289.58M
$ 289.58M$ 289.58M

979.97M
979.97M 979.97M

979,973,220.96
979,973,220.96 979,973,220.96

979,973,220.96
979,973,220.96 979,973,220.96

99.99%

0.01%

SOL

POPCAT praegune turukapitalisatsioon on $ 289.58M $ 2.53M 24 tunnise kauplemismahuga. POPCAT ringlev varu on 979.97M, mille koguvaru on 979973220.96. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 289.58M.

POPCAT (POPCAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse POPCAT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.010084-3.30%
30 päeva$ -0.0733-19.88%
60 päeva$ -0.0078-2.58%
90 päeva$ -0.1396-32.09%
POPCAT Hinnamuutus täna

Täna registreeris POPCAT muutuse $ -0.010084 (-3.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

POPCAT 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0733 (-19.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

POPCAT 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POPCAT $ -0.0078 (-2.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

POPCAT 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1396 (-32.09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada POPCAT (POPCAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe POPCAT hinnaajaloo lehte.

Mis on POPCAT (POPCAT)

Popcat is a meme coin on the Solana chain.

POPCAT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie POPCAT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida POPCAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse POPCAT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie POPCAT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

POPCAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on POPCAT (POPCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie POPCAT (POPCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida POPCAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake POPCAT hinna ennustust kohe!

POPCAT (POPCAT) tokenoomika

POPCAT (POPCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POPCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

POPCAT (POPCAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas POPCAT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust POPCAT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

POPCAT kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest POPCAT võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse POPCAT kohta

Kui palju on POPCAT (POPCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas POPCAT hind USD on 0.2955 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POPCAT/USD hind?
Praegune hind POPCAT/USD on $ 0.2955. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on POPCAT turukapitalisatsioon?
POPCAT turukapitalisatsioon on $ 289.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POPCAT ringlev varu?
POPCAT ringlev varu on 979.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POPCAT (ATH) hind?
POPCAT saavutab ATH hinna summas 2.067410259204997 USD.
Mis oli kõigi aegade POPCAT madalaim (ATL) hind?
POPCAT nägi ATL hinda summas 0.000008429262052485 USD.
Milline on POPCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POPCAT kauplemismaht on $ 2.53M USD.
Kas POPCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
POPCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POPCAT hinna ennustust.
POPCAT (POPCAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
